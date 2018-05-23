Xiaomi, Mi 8 ile Birlikte MIUI 10'u da 31 Mayıs'ta Tanıtacak

Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi 8'in yanında Android işletim sistemi üzerine kurulu kendi arabirimi olan MIUI 10'un da 31 Mayıs'ta tanıtılacağını duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, dün yayınladığı poster ile 8. yıl dönümü özel amiral gemisi Mi 8’in 31 Mayıs tarihinde duyurulacağını açıklamıştı. Yeni bir açıklamaya göre şirketin Android işletim sistemi üzerine geliştirdiği kendi arabirimi olan MIUI’nin son sürümü olan MIUI 10 da Mi 8 ile birlikte 31 Mayıs’ta tanıtılacak.

Xiaomi, yılın başlarında MIUI 10’u geliştirmeye başladığını zaten açıklamıştı. Geçtiğimiz ay ise şirket, MIUI 10 geliştirmelerine odaklanmak için MIUI 9 güncellemelerini geçici olarak durdurduğunu duyurmuştu. MIUI 9 güncellemelerinin Temmuz ayından itibaren devam etmesi bekleniyor. MIUI 10 ise Haziran ayında yayınlanmaya başlanacak.

Xiaomi, MIUI 10 arabirimini geliştirirken kullanıcılara daha kişisel bir akıllı telefon sunmak için makine öğrenimi ve yapay zeka konularına odaklandığını açıklamıştı. Yeni MIUI 10’un ilk etapta Çin’deki cihazlara sunulması bekleniyor. Fakat Temmuz ya da Ağustos ayından itibaren MIUI 9 arabirimine sahip çoğu cihaz MIUI 10’a kavuşacaktır.