Snapdragon 710 işlemcisi ve yapay zeka destekli ön kamerası ile dikkat çeken yeni Xiaomi Mi 8 SE resmi olarak tanıtıldı. Seviyesine göre uygun bir fiyat etiketine sahip olan cihaz, rakiplerinin canını fazlasıyla sıkabilir.

Çin’in Shenzhen kentindeki görkemli bir lansman etkinliği gerçekleştiren Xiaomi, MIUI 10 arabirimi ve Mi 8 amiral gemisi ile birlikte şirketin yeni orta-üst segment akıllı telefonu Mi 8 SE’yi de tanıttı. Mi 8’e göre nispeten daha mütevazı donanıma sahip olan Mi 8 SE, şık tasarımı, kızıl ötesi destekli yüz tanıma kilidi ve yapay zeka destekli ön ve arka kameraları ile seviyesinin en dikkat çekici modellerinden biri olacak.

5.88 inç boyutunda Full HD+ bir AMOLED ekrana sahip olan Mİ 8 SE, büyük kardeşi Mi 8 gibi çentikli bir tasarıma sahip olsa da çok daha köşeli bir tasarıma sahip. Mi 8 SE'nin çentiği diğer Android telefonlara göre biraz büyük olsa da barındırdığı kızıl ötesi sensörler, çok daha stabil ve düşük ışıkta dahi çalışabilen bir yüz tanıma kilidi sunuyor.

Yeni Xiaomi Mi 8 SE’nin bir başka dikkat çeken özelliği ise Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan dünyanın ilk akıllı telefonu olması. 4GB ve 6GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunan cihaz, 64GB dahili depolama alanına sahip. Pil konusunda ise 3120mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan cihaz, gerekli optimizasyonların sağlanması halinde bir günü rahatlıkla çıkarabilir.

Kamera konusunda ise Mi 8 SE, amiral gemisi Mi 8’in bir ‘tık’ arkasında bulunuyor. 12MP’lik bir ana kameraya sahip olan cihaz, 5MP çözünürlüğünde ikinci bir arka kameraya sahip. Bu kameralar da Mi 8’de olduğu gibi yapay zeka tarafından destekleniyor ve bu sayede yüksek sahne tanıma yeteneğine ve fotoğraflar üzerinde otomatik renk ve netlik düzeltme özelliklerine sahip.

Xiaomi Mi 8 SE

İşlemci: Snapdragon 710, Adreno 616 GPU

RAM: 4GB, 6GB

Depolama: 64GB

Ekran: 5.88 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 12MP, f/1.9 + 5MP, f/2.0

Ön Kamera: 20MP, yapay zeka destekli portre modu

Batarya: 3120mAh

İşletim Sistemi: Android Oreo (MIUI 9)

Güvenlik: Kızıl Ötesi Yüz Tanıma, Parmak İzi Tarayıcı

Mi 8 SE, Mi 8’de olduğu gibi ekrana entegre parmak izi tarayıcıya sahip değil. Xiaomi'nin açıklamasına göre 4GB RAM ve 64GB ROM’lu versiyon için 1250 TL fiyat etiketine sahip olan cihaz, 6GB RAM, 64GB ROM’lu versiyon için 1850 TL fiyat etiketine sahip. Bu fiyatların dolar kuruna karşılık olduğunu ve vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.