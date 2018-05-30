İşte Xiaomi Mi 8 SE'nin Muhteşem Düşük Işık Performansı!

Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da paylaşılan bir görsel, yeni Xiaomi Mi 8 SE'nin düşük ışıkta muhteşem bir fotoğraf kalitesi sunacağını gösteriyor.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, Xiaomi’nin Mi 8 ile birlikte daha uygun fiyatlı bir model olan Mi 8 SE’yi tanıtacağını ortaya koymuştu. Tahminler, Mi 8 SE’nin de Mi 8 gibi Snapdragon 845’ten gücünü alacağı, fakat iPhone 6S-iPhone SE arasındaki ilişkide olduğu gibi bellek, ekran boyutu ve kamera gibi özelliklerinden feragat edeceği yönündeydi.

Fakat Uzak Doğu’dan gelen yeni bilgiler, tam tersi bir durumu tarif ediyor. Görünüşe göre Xiaomi Mi 8 SE, 1.4μm piksel boyutu olan yapay zeka destekli çift kamerası ile muhteşem bir düşük ışık performansı sergileyecek. Weibo’da sızdırılan aşağıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz gibi cihaz, en düşük ışıkta dahi kumlanma olmadan net fotoğraflar çekebiliyor.

Xiaomi Mi 8 SE’nin tek güzel yeteneği arka kamera olmayacak. Cihazın önünde de 20 megapiksel çözünürlüğünde flaş destekli bir kamera bulunacak. Bu da cihazın düşük ışıkta daha iyi bir selfie performansı sunacağı anlamına geliyor. Her ne olursa olsun Xiaomi Mi 8 SE, kamera yönünde kullanıcıları tatmin edeceğe benziyor.

Mi 8 SE’nin eksik kalacağı bir nokta varsa o da performans olacak. Zira cihaz Snapdragon 845 yerine Snapdragon 710 işlemci kullanacak. Bu da cihazın performans noktasında beklenenin gerisinde olacağı anlamına geliyor. Yine de yeni Mi 8 SE’nin Mi 8’e göre daha uygun fiyatlı olduğunu düşünürsek bu durum hoş görülebilir.