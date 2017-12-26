Xiaomi Mi A1’e Android Oreo İle Hızlı Şarj Özelliği Geliyor

Xiaomi, Mi A1 kullanıcılarına bir sürpriz yaparak Android Oreo Beta testine hızlı şarj desteğini sundu.

Xiaomi’nin ilk Android One destekli telefonu olan Mi A1’e Android Oreo ile birlikte Hızlı Şarj özelliği geliyor. Kullanıcıların sunduğu işletim sistemlerinin aksine sade bir Android olarak karşımıza çıkan Android One destekli telefonlar, yavaş yavaş Android 8.0 Oreo’ya geçiş yapmaya başladı.

Geçtiğimiz gün General Mobile GM 6’nın Android 8 aldığını görmüştük. Çok yakında diğer telefonlar da Android Oreo’ya geçecek gibi duruyor. Bu cihazlardan birisi olan Xiaomi Mi A1, Oreo ile pek çok yenilik sunacak. Otomatik doldurma API’si, resim içinde resim modu ve pek çok farklı Android Oreo özelliği gelecek. Telefonun karşımıza çıkan en önemli özelliği ise, normalde olmamasına rağmen telefona hızlı şarj desteğinin gelecek olması oldu.

Xiaomi cihazlarının pilleri az çok biliniyor. Qualcomm’un pek çok donanım özelliklerine sahip olan bu piller, Hızlı Yükleme Teknolojisi'ni genelde desteklemiyorlardı. Xiaomi Mi A1’de hızlı şarjı desteklemeyen telefonlardan biriydi, ancak Android Oreo ile durum değişecek gibi duruyor. Telecomtalk, Android Oreo Beta testi sürümü ile cihazın hızlı şarj desteği aldığını açıkladı.

Cihazın hızlı şarjı desteklemesi için Xiaomi’nin gönderdiği adaptör değil, OnePlus Dash Charger kullanılmış. Bu sayede normalde 2 saatten uzun süren şarj süresi 92 dakikaya düşmüş. Açıkçası Xiaomi’nin böyle bir güncelleme çıkarması Xiaomi Mi A1 kullanıcılarını çok sevindirecek gibi duruyor. Hızlı şarj teknolojisi çıktığından beri, telefonlarımızın şarj sorunu önemli ölçüde giderildi.