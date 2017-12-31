Xiaomi Mi A1'e Stabil Oreo Güncellemesi Geldi!

Bir süredir Xiaomi, Mi A1 modeline Android Oreo'nun stabil sürümünü, global olarak çıkarmaya hazırlanıyordu. Bugün sonunda beklenen haber geldi!

Xiaomi Mi A1, Xiaomi'nin en iddialı telefonlarından biri. "Android One" gücüyle saf Android'e sahip olan cihaz, gerçekten de hızlı bir şekilde güncel olma sözünü tutuyor. Bugün itibariyle Xiaomi Mi A1'e global olarak stabil Android Oreo 8.0 sürümü güncellemesi geldi. Android Oreo'nun bir çok özelliğine sahip olacak cihaza gelecek güncelleme dün Xiaomi'nin resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Eğer cihazınızda Aralık ayında gelen 7.12.19 güncellemesine sahipseniz ve güncelleme bildirimi gelmediyse, yapmanız gereken tek şey, "Ayarlar" bölümünden, "Telefon Hakkında" kısmına girip, "Sistem Güncelleme" seçeneğine girmek ve güncellemeleri kontrol etmek. 1107.4 mb büyüklüğünde olacak güncelleme biraz yüklü ve uzun sürebilir. Bu yüzden güncellemeyi Wi-Fi üzerinden yaptığınıza ve şarjınızın dolu olduğuna emin olmanızı öneriyoruz.

Bu arada Xiaomi Mi A1, aslında Xiaomi Mi 5X ile aynı cihaz. Sadece 5X saf Android yerine MIUI arayüzünü kullanıyor. Eğer Mi 5X cihazınıza Xiaomi Mi A1 ROM'u kuruluysa güncellemenin sizin içinde çalışması gerekiyor. Şu an bu haber yazılıyorken Xiaomi Mi A1 ROM'u MIUI'ın sitesinde yayınlanmadı. Ancak çok yakın bir zamanda resmi ROM siteden yayınlanacak. Yani bu da Mi 5X cihazlar da çok yakın bir zamanda Android Oreo'ya sahip olabilecek demek oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz?