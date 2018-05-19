Xiaomi Mi A1'e "Güvenli Fastboot" Düzenlemesi Geldi

Xiaomi, daha güvenli bir hizmet için yeni düzenlemelere giderken; MIUI destek forumlarında, yeni güvenlik mekanizmasını nasıl etkinleştirileceği açıklandı.

Son dönemin yükselen yıldızı Xiaomi, üretmiş olduğu akıllı telefonların yanında kullanıcı destek girişimleriyle de oldukça büyük takdir topluyor. Xiaomi, Mi A1’de fastboot izinlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla MIUI forumlarında yeni bir güvenlik mekanizması duyurdu. ‘Mi A1’in Fastboot Metodu’ isimli başlıkta yayınlanan yazıya göre, kullanıcılar fastboot izni alabilmek için Geliştirici Seçenekleri’ni etkinleştirmek zorunda kalacak.

“Mi A1 cihazını kullanırken kullanıcılarımıza daha güvenli bir hizmet vermek için yeni bir güvenlik mekanizması oluşturduk. Bu nedenle, Mi A1 için fastboot yöntemi bu sistemle ayarlanacaktır.” sözleriyle açıklamada bulunan yetkili, konunun güvenli bir deneyim hizmeti vermek olduğunu net bir dille belirtti.

Cihazınızda Fastboot İzini Almak İçin Yapmanız Gerekenler

Ayarları açınız

Sistem sekmesine ilerleyiniz

Sistem sekmesinden Telefon Hakkında'yı seçiniz.

Oluşturma numarasına ilerleyin ve geliştirici bildirimi görününceye kadar birkaç kez dokununuz.

Yukarıda belirtilen adımları takip etmeniz halinde sorunsuz olarak fastboot işlemleri aktif hale gelecektir. Konu hakında açıklamada bulunan yetkilinin son uyarısı: Mi Store, Mi Topluluğu, Mi Drop ve Mi File Manager gibi önceden yüklenmiş uygulamaların yeni güvenlik mekanizması nedeniyle kaybolabileceğini öngörüyor. Ancak, bu bir sorun teşkil etmiyor, zira kullanıcılar veri yedeklerini ya da Google Play Store'dan bu uygulamarı kolaylıkla tekrar indirebilirler.