Xiaomi Mi A1 için Android Oreo Global'de Test Ediliyor!

Xiaomi, Hindistan'ın ardından şimdi global sürüm ile Xiaomi Mi A1 için Android Oreo'yu test etmeye başladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Eylül ayında Android One platformuna üye yeni akıllı telefonu Mi A1’i tanıtırken cihazın 2017’nin sonuna kadar Android Oreo güncellemesi alacağını ve önümüzdeki yıl da Android P güncellemesi alan ilk cihazlardan biri olacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta Mi topluluğu Android Oreo beta testleri için Hindistan’da test kullanıcılarını belirlemeye başlamıştı. Bugüne geldiğimizde ise MIUI Global Forum, Android Oreo testleri için aktif kullanıcılar için beta kullanıcıları seçmeye başladı.

Seçilen MIUI Forum üyeleri, artık Android 8.0 Oreo beta sürümünü test etmeye başladılar. Şanslı Mi A1 kullanıcıları Android Oreo’nun sunduğu tüm özelliklere erişme fırsatı buluyorlar. Android Oreo’nun ne gibi yenilikler getirdiğine ise aşağıdaki makalemizden ulaşabilirsiniz.

1,1 GB boyutundaki güncelleme, Aralık ayı güvenlik güncellemeleri ile birlikte yayınlandı. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde tüm Mi A1 kullanıcıları önümüzdeki haftalarda Android Oreo güncellemesini alacaklar. Xiaomi Mi A1 böylece en uygun fiyatlı Android Oreo telefonlardan biri olacak.