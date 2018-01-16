Xiaomi Mi A1’in Sorunları İçin Yeni Güncelleme Geldi

Xiaomi’nin üst-orta sınıf telefonu Mi A1’in Android 8.0 Oreo ile yaşadığı ciddi sıkıntılar, yeni bir güncelleme ile çözüme kavuştu.

Xiaomi’nin sevilen orta-üst sınıf telefonu Mi A1 kısa süre önce Android 8.0 Oreo almış, ancak işletim sisteminin aceleye gelmesi telefonda pek çok sorunu da beraberinde getirmişti. Bu sorunlar; batarya, GPS, parmak izi sensörü, ses kalitesi gibi son derece ciddi bölümlerde olduğu için kullanıcılar haklı olarak isyanlarını dile getirdiler.

Android 8.0 Oreo ile birlikte çıkan bu sorunlar, Xiaomi tarafından paylaşılan yeni bir güncellemeyle nihayet çözülüyor. İlk kurulumda yaşanan sorunları tek bir güncellemeyle çözüme kavuşturan Xiaomi, bunun için 90 MB’lık bir güncelleme yayımladı. Eğer daha önce Android 8.0 Oreo’ya geçmediyseniz, güncellemenin boyutu yaklaşık 1.12 GB oluyor.

Gelen güncellemeyle birlikte Xiaomi Mi A1’in bluetooth nedeniyle ani batarya boşalması, çevre birimleri sorunu, DND ses seviyesi kullanıcı arayüzü sorunu, arama uygulaması gecikmesi, video kaydında donma gibi pek çok sorunu çözüldü. Bu yararlı güncelleme ile birlikte bir de Ocak 2018 güvenlik güncelleştirmesini sunan Xiaomi, kontrolden çıkmak üzere olan işleri rayına oturtmuş gibi görünüyor.

Yeni güncelleme, cihazlara aşamalı olarak geliyor. Bu yüzden güncelleştirmeyi hala alamayan insanlar olabilir. Merak etmeyin, yakın zamanda telefonunuz bu güncellemeyi alacaktır. Xiaomi Mi A1, son derece uygun fiyatıyla Android 8.0 Oreo işletim sistemi ve çift arka kamera gibi özellikleri kullanmak isteyenler için çok güzel bir alternatif sunuyor. Telefon ülkemizde 1150 TL - 1300 TL arasında satılıyor.