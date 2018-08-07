Xiaomi'nin en yeni akıllı telefonlarından biri konumunda olan Mi A2, yarın itibariyle Hindistan'da satışa sunuluyor. Android One projesi kapsamında olan cihaz, güncelleme desteği ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz ay Xiaomi'nin İspanya'da yaptığı etkinlikte tanıtılan Xiaomi Mi A2, yarın Hindistan'da satışa çıkıyor. Şirket yöneticilerinden Manu Kumar Jain tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama, Xiaomi Mi A2'nin 8 Ağustos'tan itibaren Hindistan pazarında olacağı yönünde.

Amazon'un Hindistan sitesinden bir ekran görüntüsü ise cihazın fiyatını açığa çıkardı. Yaklaşık 255 dolar civarında bir fiyatla Hindistan'da satışa çıkacak olan cihaz, fiyatına göre çok iyi özellikler sunuyor. Xiaomi'nin Mi 6X modelinin Android One ortaklığıyla geliştirilen global sürümü niteliğindeki Mi A2, gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alıyor. Ayrıca sadece Hindistan pazarına özel olarak Quick Charge 4.0 teknolojisiyle gelecek olan cihaz, hızlı şarj özellikleri bakımından rakiplerinin oldukça üzerinde konumlanıyor.

5.99 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Mi A2, yapay zeka destekli 12+20 MP çift arka kamerayla geliyor. Kutudan Android 8.1 Oreo sürümünün saf haliyle çıkacak olan cihaz, muhtemelen Android 9.0 Pie güncellemesini ilk alacak telefonlardan biri olacak. Cihazın önümüzdeki dönemde ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.