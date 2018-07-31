Xiaomi Mi A2'nin Kamera Performansını Gösteren Fotoğraflar

Xiaomi Mi A2 henüz satışa sunulmamış olsa da kamera performansı çevrimiçi ortama düştü. Lowyat.net, Mi A2 kamerasını test etmek için İspanya sokaklarını turladı.

Xiaomi’nin yeni orta seviye akıllı telefonu Mi A2, etkileyici bir basın etkinliği ile resmi olarak tanıtıldı. Henüz açıklanmamış olsa da uygun fiyatlı olması beklenen ve güçlü donanımı ile dikkat çeken mi A2, 12 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası ve 20 megapiksel çözünürlüğündeki ikincil kamerası ile oldukça etkileyici görüntüler elde edebiliyor.

Lowyat.net, Xiaomi Mi A2’nin nasıl bir kamera performansı sergilediğini görmek için Madrid ve Toledo’da kısa bir gezintiye çıktı. Gün ışığı altında çekilen fotoğraflar, Mi A2’nin ne kadar etkileyici bir kamera kurulumuna sahip olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Renkler canlı, objeler net ve beyaz dengesi oldukça iyi.

Ne yazık ki ışık birazcık kaybolmaya başladığında Mi A2’nin çift arka kamerası yeteneklerini bir miktar kaybediyor. Beyaz dengesi tutarlı olmaktan çıkıyor, renkler canlılığını yitiriyor ve daha da önemlisi fotoğrafların yavaş işlenmesi, hareketli nesnelerin bulanık çıkmasına neden oluyor. Ancak cihaz bir numaralı özelliğinin kamera olmadığını hatırlatalım.

Eğer uygun fiyatlı ve günlük kullanımda sizi üzmeyecek bir akıllı telefon arıyorsanız, Xiaomi Mi A2 tam da aradığınız cihaz olabilir. Xiaomi Mi A2’nin teknik özelliklerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Cihazın hala satışa sunulmadığını ancak yakın zamanda tüketicilerle buluşacağını hatırlatalım.