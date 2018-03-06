Ortamdaki pis havayı hızlıca temizleyip sigara ve diğer maddeler yerine gerçek temiz havayı solumayı sağlayan akıllı hava temizleme cihazına göz gezdirdik.

Dünyanın en ünlü teknoloji üretici firmalarından Xiaomi, evleri akıllandırmak için geliştirdiği ürünlerle evinizi daha kullanışlı yapmayı amaçlıyor. Xiaomi’nin bugün tanıtacağımız ürünü, normal boyutta bir odayı yaklaşık 10 dakika içerisinde temizleyebiliyor. Xiaomi Mi Air Purifier 2 Akıllı Hava Temizleyici ismiyle duyurulan hava temizleyici, yaşadığınız evin havasını sürekli temiz tutmanızı sağlıyor.

Benzeri ürünlere göre çok daha az güç tüketen Xiaomi Mi 2 Hava Temizleyici, 60 metre kareye kadar tüm kapalı ortamların havasını temizler. Özellikle kapalı bir odada çok fazla sigara içen varsa, ortamın havasını sürekli temiz tutmanıza olanak tanıyan hava temizleyici, tüm bunları nesnelerin interneti(IoT) sistemi ile akıllandırıyor.

Ürünü satın aldığınızda açar açmaz kullanmanızı sağlayacak cihaz; turbo, otomatik ve gece modu olmak üzere üç farklı kademede hizmet verir. Akıllı telefonunuza indireceğiniz Mi Home uygulaması yardımıyla çalışma süresi ve mod ayarlarını değiştirmenizi sağlayan Mi Air Purifier 2, bu ayarlarla evinizin içini 7/24 temiz tutabilir.

Teknik Özellikleri

Xiaomi Mi Air Purifier 2’nin teknik özelliklerine baktığımızda, saatte 300-400 metreküplük bir hava hacmi olduğunu görüyoruz. Tüm bunları 30W’lık bir güçle yapan cihaz, 240 x 240 x 520mm boyutuyla evinizin güzel bir köşesinde işini yapmayı hedefliyor. Ürünün tüm teknik özellikleri şu şekilde:

Hava Hacmi: 301 - 400m³/h

Anyon Yoğunluğu: 1000000pcs/m³

Oksijen Kaynağı: Below 1L/min

Çalışma Alanı: 41-60㎡

Kapasite (CFM): 330m³/h

Benzen Giderme Oranı: 95.00%

Formaldehit Giderme Oranı: 96.20%

Max. Güç: 30W

Voltaj: 100-240V

Ağırlık: 4.5kg

Boyut: 240 x 240 x 520mm

Mi Home Uygulamasını Nereden İndiririm?

Xiaomi’nin akıllı ev eşyaları için geliştirdiği Mi Home uygulamasını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. iOS ve Android kullanıcıları için sunulan uygulama, Xiaomi’nin akıllı ev serisindeki tüm cihazları çalıştırmanıza olanak tanıyor. Eğer ürün sizin de ilginizi çektiyse, buraya tıklayarak Xiaomi Mi Air Purifier 2’nin Teknostore'un resmi sayfasına ulaşabilirsiniz.