20 Gün Pil Ömrü Sunan Xiaomi Mi Band 3 Fiyatı ve Özellikleri

Çağrıları bir bileklik üzerinden görüntülemenizi, sessize almanızı hatta mesajlarınızı dahi okumanızı sağlayan Xiaomi Mi Band 3 resmi olarak tanıtıldı.

Kendi adına yılın en büyük etkinliğini düzenleyen Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi 8, orta-üst segment akıllı telefonu Mi 8 SE ve kendi arabirimi olan MIUI 10’u tanıtarak mobil kullanıcıların dikkatini bir anda kendine çekmeyi başarmıştı. Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen etkinlikte dikkat çeken bir başka Xiaomi ürünü ise Mi Band 3 oldu.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamada yeni Mi Band 3’ün bir önceki nesil Mi Band 2’ye göre verileri çok daha doğru gösterdiğine vurgu yapılırken, bir adım sayara, uyku takipçisine ve kalp atış hızı sensörüne sahip olduğu açıklandı. Ayrıca Mi Band 3 kullanıcıları uzun süre pasif kaldıklarında bileklik tarafından hareketli olmaları için uyarı alacaklar.

Mi Band 3’ü akıllı telefonu ile senkronize eden kullanıcılar, gelen çağrıları ve mesaj içeriklerini bileklik üzerinden görüntüleyebilecekler. Ayrıca kullanıcılar dilediklerinde çağrıları yine Mi Band 3 üzerinden sessize alabilecekler. Ayrıca Mi Band 3 akıllı telefona bağlı kaldığı sürece hava durumunu da gösterecek.

5 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan Mi Band 3’ün siyah, mavi ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Standart kullanımda 20 güne kadar pil ömrü sunan cihaz 120 TL satış fiyatına sahip. Fakat temassız ödemeler için bir NFC çipine sahip olan varyantı 140 TL’den satışa sunulacak. Fiyatların dolar kuru karşılığı olduğunu ve ülkemizde uygulanacak vergilerin eklenmediğini hatırlatalım.