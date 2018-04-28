Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver - Türkiye Fiyatı

Xiaomi’nin kablolu kulaklıkları sıfır ses kaybıyla kablosuz hale getirdiği Mi Bluetooth Audio Receiver ses alıcısını inceledik.

Başta akıllı telefon olmak üzere çıkardıkları tüm ürünlerle övgü toplayan Xiaomi, piyasada bulunan ürünlere alternatif sunmanın yanında son derece yaratıcı fikirlerle üretilmiş ürünleri de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Bu cihazlardan biri olan Xiaomi Mi Bluetooth Audio Receiver Ses Alıcısı, normalde kablolu olan kulaklıklarınızı kablosuz hale getirebiliyor.

Xiaomi’nin geliştirdiği bu cihazın kullanım amacı çok net. Normalde telefonun ses girişine bağladığınız kulaklıkları Xiaomi Mi Bluetooth Receiver üzerine bağlamanızı ve bu cihazın üzerinde bulunan Bluetooth 4.2 aracıyla telefona kablosuz olarak bağlantı sağlamak.

97 mAh Li-Po bataryası sayesinde 4-5 saat kullanım imkanı sunan cihaz, bluetooth bağlantısı yardımıyla ses aktarımı gerçekleştirmek istediğinizde işinize yarayabiliyor. İçerisinde kablosuz kulaklıkların içinde bulunan Bluetooth cihazını barındıran cihaz, ilk başta sesi kendi üzerine alıyor ve kendisine bağlı konumda olan kablolu kulaklığa aktarıyor.

Xiaomi'nin bu cihazı kulaklıklarla beraber ev sinema sistemi, araba müzik çaları gibi ürünlere de AUX girişi üzerinden bağlanarak cihazları kablosuz olarak bağlanabilir hale getiriyor.

Ürünleri uygun fiyatlara sunarken kaliteden ödün vermemeye çalışan Xiaomi, Mi Bluetooth Receiver cihazında da kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor ve aktarım sırasında seste herhangi bir bozulma olmadığı gibi bass ve tiz oranlarında da bir farklılık bulunmuyor.

Xiaomi Mi Bluetooth Receiver’ın Teknik Özellikleri

Açma-Kapama/Bluetooth ayarlarıyla eşleştirme düğmesi

Bluetooth 4.2

97 mAh Li-Po batarya

4-5 saat kullanım süresi

3.5 mm ses portu girişi

100 gram Ağırlık

5.9x1.35x1.3 cm

Micro-USB üzerinden 2 saatte şarj

Eğer elinizde çok kaliteli bir kablolu kulaklık var, ancak bir yerden de kablosuz kulaklık satın almak istiyorsanız, bu ürün sayesinde kablolu kulaklığınızı kablosuz yapabilirsiniz. Ürünü daha detaylı incelemek için buraya tıklayarak Teknostore'un sayfasına ulaşabilirsiniz.