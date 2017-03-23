Xiaomi'den Sadece 6gr Ağırlığa Sahip Bluetooth Kulaklık

Xiaomi’nin bluetooth özellikli kulaklığı Mi, daha hafif ve kolay kullanım sunan Youth Edition modeliyle yenilendi.

Dünyanın en önemli ve en kaliteli teknoloji markalarından biri haline gelen Xiaomi, Mi Bluetooth Headset adını verdiği kablosuz kulaklığını Mi Youth Edition ile yeniledi. Sadece 6.5gr ağırlığında olan bu kulaklık, otomobil, bisiklet sürüşlerinizde ve her türlü ortamda rahat konuşmanızı sağlarken, telefonunuzun nerede olduğunun önemi olmayacak.

98 dB ses hassaslığı sunan kulaklık, 60mAh bataryası ile oldukça hafif bir profil sergiliyor. Hem ses kalitesi ve netliği hem de sağlam mikrofonu sayesinde görüşmelerinizde harika bir sonuç elde ederken, aynı zamanda dilerseniz müzik de dinleyebilirsiniz. 2000 farklı kişi üzerinde test edilerek elde edilen 3 farklı kulaklık silikon pedi ile gelen Xiaomi Mi Bluetooth Headset Youth Edition, özel gürültü engelleme sistemiyle tek kulaklık olmasına rağmen rahat bir ses akışı sunabiliyor.

İki ayrı cihaza bağlanabilme özelliği sayesinde 2 ayrı telefon ile aynı anda kullanabileceğiniz bu kulaklığa buradaki bağlantıdan ulaşarak Teknostore güvencesiyle satın alabilirisiniz. Diğer tüm detayları ve kutu içeriğini de aşağıdaki videodan görebilirsiniz;