Xiaomi Mi Box 4K Android TV İncelemesi

Apple TV'nin uygun fiyatlı rakibi Mi Box'ı inceledik. Xiaomi tarafından üretilen Mi Box 4K desteği ve ses odaklı kontrolü ile dikkat çekiyor.

Android TV 6.0 ile çalışan Xiaomi Mi Box, 4k - HDR desteği, Bluetooth destekli kumanda ile ses odaklı kontrol, oyun severler için yine Bluetooth üzerinden gamepad desteği ve kolay kullanılabilir Android TV launcher arayüzü ile dikkat çekiyor.

HDMI bağlantı desteğine sahip olan herhangi bir televizyon ile birlikte kullanılabilen Mi Box; güç adaptörü, HDMI kablo ve oldukça sade bir tasarıma sahip olan kumandası ile birlikte geliyor. Varsayılan olarak Türkçe dil desteği sunan Mi Box’ın içerisinde, Play Store ön yüklü olarak geliyor.

Dört çekirdekli Cortex-A53 işlemci, 2GB bellek ve sorunsuz bir kablosuz bağlantı için çitf bant destekli dahili WiFi modülüne sahip desteği sunan Mi Box’ın üzerinde harici HDD ve flash bellek kullanımı için ayrıca bir USB portu mevcut. Ses odaklı kontrol imkanı sunan Bluetooth kumandaya ek olarak Android TV mobil uygulaması sayesinde akıllı telefonlar üzerinden de kontrol edilebilen Mi Box’ın kurulumu ve kullanılabilirliği oldukça basit.



Mi Box ile dizi - film izleyebilir, çeşitli IP TV uygulamaları ile yerli ve yabancı kanalları ulaşabilirsiniz. Ayrıca Adroid TV destekli mobil oyunları oynayabilir, Google Cast desteği sayesinde telefonunuzdaki medyaları kolayca televizyonunuza yansıtabilirsiniz. Play Store’un ön yüklü olarak geldiği Mi Box, harici kaynaklardan APK şeklinde uygulama yüklemenize de izin verir.

Mi Box’ı Teknostore.com üzerinden satın almak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz. Dilerseniz ürün ile ilgili inceleme videomuza hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

