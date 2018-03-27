Çinli üretici Xiaomi, akıllı telefon piyasasını sallamakla yetinmeyip bir de yeni nesil donanımlara sahip mükemmel bir oyun bilgisayarı tanıttı. GTX 1060 ve Intel’in 7. nesil işlemcileriyle her cebe uygun seçeneklere yakından bakıyoruz.

Yıllardır akıllı telefon piyasasında dev şirketleri zorlayan Xiaomi, ilk defa bir oyun bilgisayarı üretti. Mi Mix 2S etkiliğinde tanıtılan Mi Gaming Laptop, 6GB’a kadar GeForce GTX ekran kartıyla birlikte geliyor. Isınma riskine karşı soğutma borularıyla donatılan bilgisayarın gövdesinde, 12 Volt’luk bir soğutma fanı bulunuyor.

Ekran kısmında ise %81 gibi başarılı bir ekran çerçeve oranını yakalayan Xiaomi, Intel Core i5 ila i7 arasında 7. nesil işlemcilerle birlikte piyasaya sürülecek.

Renkli ışıklara sahip klavyesinde önemli fonksiyonlar için programlanabilir tuşlara yer veren firma, 4K monitör ve televizyonlara bağlanmanızı sağlayacak bir adet HDMI 2.0 çıkışına sahip. Ayrıca cihazın yeni nesil USB Type-C bağlantısı sunduğunu da belirtmek gerekiyor.

Xiaomi Mi Gaming Laptop teknik özellikleri:

15,6 inç (1920 x 1080 piksel) 178 derecelik geniş görüş açısıyla 300 nit parlaklık sunan, parlama önleyici ekran,

7. nesil Intel Core i5-7300HQ (2.5GHz) // i7-7700HQ işlemci (4GHz),

4 GB DDR5 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti // 6 GB DDR5 NVIDIA GeForce GTX 1060 GPU,

8GB veya 16GB DDR4 2400 MHz RAM,

256 GB ila 128 GB SSD + 1 TB HDD,

Windows 10,

1MP HD web kamerası, dijital mikrofon,

16 milyon renk ile 1.8mm’lik arkadan aydınlatmalı klavye,

WiFi 802.11ac 2 × 2 (2,4 GHz ve 5 GHz),

Bluetooth 4.1,

Boyutlar: 364 x 265,2 mm x 20,9 mm,

Ağırlık: 2.7kg,

1 x HDMI, 4 x USB 3.0, 1 x USB Tip-C, 1 x Ethernet girişi, 3'ü 1 arada (SD / SDHC / SDXC) kart okuyucu,

3.5mm ses girişi, 2 adet 3 Watt hoparlör, Yüksek Bass Destekli Kulaklık Amplifikatörü, Dolby Panorama, Sony Hi-res ses desteği,

5.5 saate kadar hafızadan video oynatma, 6,5 saat web taraması yapabilen 55Wh batarya,

Space Grey renk seçeneği.

13 Nisan'dan itibaren Çin'de satışa çıkacak olan bilgisayar, ilerleyen haftalarda küresel pazardaki yerini alacak.

Xiaomi Mi Gaming Laptop açıklanan fiyatları:

Intel Core i5, 8GB RAM, GTX Ti 1050 GPU, 128 GB SSD + 1 TB HDD: 955 $

Intel Core i5, 8GB RAM, GTX Ti 1060 GPU, 128 GB SSD + 1 TB HDD: 1115 $

Intel Core i7, 8GB RAM, GTX Ti 1060 GPU, 128 GB SSD + 1 TB HDD: 1274 $

Intel Core i7, 16GB RAM, GTX Ti 1060 GPU, 256 GB SSD + 1 TB HDD: 1433 $

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