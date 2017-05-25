Xiaomi'nin yeni phablet telefonu resmi olarak duyuruldu. Telefon resmen, fiyat performansında fiyat performansı olarak çıkıyor. Büyük telefonları seven kullanıcıların, göz gezdirmesi gereken telefonlardan birisi.

Xiaomi Mi 6 ile amiral gemisi sınıfında telefonların karşısına muhteşem bir fiyatla çıkış yapan Xiaomi’den yeni bir telefon geldi. Daha önceden sızıntıları ortaya çıkan Xiaomi Mi Max 2, resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi’nin telefonu tanıtmasıyla cihazın tıpkı sızıntılardaki gibi olduğunu görmüş olduk.

Phablet boyutundaki telefonda, Mi 6’dan farklı olarak arkasında tek kamera bulunuyor. Metal kaplama ile gelen Mi Max 2’nin parmak izi okuyucu gibi özellikleri bulunuyor. Telefonun 5.400 mAh'lik bataryası, bir günden fazla kullanılabilen batarya ömrü vaat ediyor. Xiaomi Mi Max 2’nin tüm özellikleri şu şekilde;

6.44 inç Full HD(1920 x 1080) ekran

Snapdragon 625 (64-bit sekiz çekirdekli işlemci)

Adreno 506 ekran kartı

4GB RAM

64 GB/128 GB genişletilebilir depolama alanı

5.400 mAh batarya

Qualcomm Hızlı Şarj 3.0

12 megapiksel(Sony IMX386 sensör, 1.25um piksel PDAF) arka kamera

Çift tonlu flaş

5 megapiksel selfie kamerası(85 derece geniş açılı mercek)

Android 7.0 Nougat

211 gram ağırlık

174.1 x 88.7 x 7.6 mm boyut

Telefonun özellikleri bu şekilde. Xiaomi Mi Max 2, başlangıçta beyaz-altın rengi ile duyuruldu. Daha sonra başka renk seçeneklerinin de piyasaya sürüleceği öğrenildi. Xiaomi Mi Max 2’nin fiyatını da açıklayan firma, bu konuda ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gösterdi. Telefonun 64 GB’lık versiyonu 1.999 Yuan, yani 291 dolar olarak açıklandı. Bu büyüklükte ve kalitede bir telefonun 291 dolardan piyasaya sunulması gerçekten takdir edilesi bir durum. Ülkemizde, vergisiz fiyatı 1030 TL’ye denk geliyor. Başlangıçta yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak telefon, ilerleyen dönemlerde uluslararası satışlara da başlayacak. Telefon ilk olarak 1 Haziran’da Çin'de piyasaya sunulacak.

Kısa süre önce sizler için incelediğimiz Xiaomi Mi 6 videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.