Xiaomi Mi Max 2, 6GB RAM ve 5.000mAh Batarya İle Yolda!

Bir Çin efsanesi olan Xiaomi’nin orta seviyede şıklık ve performans sunan modeli Mi Max, yenileniyor.

Resmen olmasa da ülkemizde paralel ithalat yoluyla satışta olan Xiaomi’nin orta seviyeye şıklık ve performans getirdiği modeli Mi Max, daha ciddi özellikler ile yenileniyor. Mi Max 2 model adını alacak olan cihaz, devasa olan ekran boyutunu ise koruyacak.

Mayıs ayında tanıtılması beklenen Xiaomi Mi Max 2’nin 6.44 inçlik Full HD bir ekran, Qualcomm Snapdragon 660 çipseti ile Adreno 512 grafik işlem birimi, 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri, MicroSD kart desteği, 5.000mAh batarya ve Android 7.0 işletim sistemi gibi önemli özellikleri barındırması bekleniyor.

Şu anda ülkemizde 1.300TL fiyatıyla satın alınabilen Xiaomi Mi Max’e göre Mi Max 2’nin maksimum 1.500TL dolaylarında olabileceği konuşuluyor. Ancak şu anda fiyat noktasında bir netlik yok.