Xiaomi Mi Max 2, Önümüzdeki Ay Tanıtılacak!

Xiaomi Mi Max 2, benchmark testinde özellikleri ortaya çıktı. Aynı zamanda telefon önümüzdeki ay tanıtılacak. Tam bir fiyat performans canavarı geliyor.

LG G6 ve Galaxy S8 gibi gedikli telefonlar piyasaya çıktı, ancak özellikle fiyatları konusunda birçoğumuzu sıkıntıya düşürdüler diyebiliriz. Durum böyle olunca kullanıcılar biraz daha sakin davranıp telefon piyasasını gözetleyecek gibi duruyorlar.

Xiaomi Mi Max 2’nin özellikleri, Şubat ayında ortaya çıkmaya başlamıştı. Geçen hafta yapılan testlerde ortaya çıkan Xiaomi akıllı telefonunun özellikleri ortaya çıktı diyebiliriz. 6.4 inç boyutunda, 1080p ekran ve Snapdragon 626 işlemci ile çalıştığı söylenen telefonun daha önce çıkan haberlerinde, Snapdragon 660 SoC ile güçlendirildiği belirtiliyordu.

Test sonuçlarından gelen bilgilerde, telefonda, Xiaomi Mi 5S’de kullanılan aynı sensörler ve Sony IMX378 sensörlü 12 megapiksel arka kameranın olacağı açıklandı. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile birlikte gelmesi beklenen Xiaomi Mi Max 2’nin, aynı zamanda 6GB RAM ve 128 GB’lık ayrı bir modeli olacağı gelen duyumlar arasında yer alıyor.

Xiaomi Mi Max 2’nin tam GFXBench sızıntısı şu şekilde;

6.4 inç(1920 x 1080 piksel) Full HD IPS 2.5D eğimli cam ekran

Adreno 506 GPU’lu 2.2 GHz Octa-Core Snapdragon 626 14 nm işlemci

64GB depolama alanı ile 4GB RAM, 128GB depolama alanı ile 6GB RAM

microSD ile genişletilebilir bellek

Android 7.1(Nougat)

Hibrit Çift SIM(mikro sim + nano/microSD)

Sony IMX278 sensörlü 12 MP arka kamera, çift tonlu LED flaş

5 MP ön kamera

Parmak izi sensörü, kızılötesi sensör

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac(2.4/5GHz) MIMO, Bluetooth 4.1, GPS + GLONASS

5000 mAh batarya

Xiaomi Mi Max 2, bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Xiaomi’nin amiral gemisi, Xiaomi Mi 6’dan bir kaç hafta sonra piyasaya sürülecek.