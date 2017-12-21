Xiaomi Mi Max 3 Devasa Bir Ekran ve Batarya ile Tanıtılacak!

Uzakdoğudan gelen bilgilere göre Xiaomi'nin yeni bütçe dostu akıllı telefonu Xiaomi Mi Max 3, 5500 mAh'lik bir batarya ve 7 inçlik devasa bir ekran ile tanıtılacak.

Galaxy S8, Galaxy Note 8, iPhone X… 2017 yılı özellikle akıllı telefonlar için adete şıklığın senesi oldu. Kasanın içinde küçücük kalan, kocaman metal plakaların içine gömülen akıllı telefonlar gitti, yerine cam tasarımlı, ince çerçeveli ve çift kameralı ‘yakışıklı’ telefonlar geldi.

Ne yazık ki her getirinin bir götürüsü bulunuyor. Akıllı telefon üreticileri daha şık ve güçlü akıllı telefonlar üretmek için batarya kapasitelerinden feragat etmek zorunda kaldılar. Yine de daha ileri teknoloji ile üretilen işlemciler, cihazların daha iyi bir şarj ömrü sunmasını sağladılar.

Buna rağmen şarj ömrünü uzatmak için daha büyük batarya önemlidir. Yeni Xiaomi Mi Max 3, 7 inçlik ekranının altında bulundurduğu 5500mAh batarya ile adeta tek başına bir powerbank olacak ve kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacak.

Mi Max 3’ün şarj ömrünü hayal etmek için Galaxy Note 8 ile karşılaştırabiliriz. Galaxy Note 8 6.3 inç ekranı ve 3300mAh bataryası ile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Mi Max 3 ise 7 inçlik ekranını destekleyen 5500mAh batarya ile 2 güne kadar şarj ömrü sunabilir.

Şarj ömrü konusunda elbette ki batarya kadar işlemci ve yazılım da önemlidir. Mi Max 3 yüksek ihtimal ile Snapdragon 630 veya Snapdragon 660 işlemcisi ile piyasaya sürülecek. Fakat Qualcomm’un yakın zaman içinde tanıtması halinde Snapdragon 670 ile de gelebilir.

Henüz Xiaomi Mi Max 3’ün tanıtım tarihi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor ama beklentiler cihazın CES 2018ya da MWC 2018’de tanıtılacağı yönünde. Söylentilere göre Xiaomi, cihazın pil performansını maksimumda tutmak için Full HD+ çözünürlük ile tanıtacak.