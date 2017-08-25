Xiaomi Mi Mix 2'nin Arka Kapağı Sızdırıldı!

Akıllı telefon dünyasında çerçevesiz telefon akımının başlatılmasına en büyük katkılardan birini sunan Xiaomi Mi Mix'in ikinci modeli yakında ortaya çıkacak.

Çinli akıllı telefon üretici her geçen gün dünya çapında daha çok tanınıyor ve yaygınlaşıyor. Tüm akıllı telefon sektörüne yeni bir soluk getiren Xiaomi modeli Mi Mix'in ikinci modelinin arka kapağı paylaşıldı. Tamamen çerçevesiz hale getirilmek istenen akıllı telefonu yakın zamanda göreceğiz.

Weibo'da bir kullanıcı sayesinde görüntülediğimiz arka kapak, üst orta kısımda iki tane yuvarlak açıklığa sahip. Bu açıklıklardan biri kamera biri parmak izi okuyucu ya da çift arka kamera olabilir. İkinci seçeneğin gerçekleşmesi durumunda Xiaomi'den ekran içinde yer alan bir parmak izi okuyucu görebiliriz. Bunun dışında seramik beyaz bir tasarıma sahip kapağın atl kısmında hoparlör ve mikrofon için deliklerle birlikte bir de bağlantı portu yer alıyor, muhtemelen Type-C.

Eylül'ün 12'sinde tanıtılacağı söylenen akıllı telefonun Mi Mix'ten daha ince çerçevelere sahip olacağı ve 3D yüz tanıma teknolojisine sahip olacağı düşünülüyor.