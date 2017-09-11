Beklediğimiz duyuru sonunda gerçekleşti ve Xiaomi, Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirdiği lansmanla Mi MIX 2’yi tanıttı.

Son güne kadar çerçevesiz ekranla geleceğine dair yapılan spekülasyonlar nihayet gerçekliğe kavuşmuş durumda: Xiaomi, müthiş bir tasarımla geleceğin trendi olacak ‘çerçevesiz ekran’lı Mi MIX 2’yi duyurdu.

Bir önceki cihaz olan Mi MIX, şirketin en güzel PR çalışmalarından biri olmuş ve Çin’deki diğer üreticilerden bir farkının olduğunu hissettirmişti. Bugün tanıtılan Mi MIX 2’den ise çok şey bekleniyordu, en azından tasarım olarak. Aşağıda görsellerini bol bol göreceğiniz yeni telefon, bu beklentileri fazlasıyla karşılayacak 18:9 en-boy oranlı ekranıyla birlikte gelecek.

Telefonun donanım özelliklerine baktığımızda ise bazı etkileyici parçalar görüyoruz. Örneğin Qualcomm’un son çözümü olan, 10nm FinFET üretim sürecinden geçen Snapdragon 835 işlemci bulunuyor. Kamera olarak beklentilerimizi pek fazla karşılamamış olsa da yine de çoğu kullanıcıyı memnun edeceğini düşündüğümüz 12 MP çözünürlüğünde arka ve 5 MP çözünürlüğünde ön kameranın olduğu görülüyor.

Bellek kısmında ise 6 GB RAM ve 64 / 128 ve 256 GB dahili hafıza alternatifleri yer alıyor. Sanıyorum tüm bu çözümler, cihazını standart kullanan tüm kullanıcılara fazlasıyla yetecektir.

150.5 x 74.6 x 7.7mm boyutunda ve 187 gram ağırlığında olan telefonun fiyatları ise en düşük hafızadan en büyüğüne doğru 506, 552 ve 603 dolar şeklinde olacak. Cihazın bir de özel versiyonu olacak ve bu cihaz da 720 dolar etiket fiyatıyla satış raflarındaki yerini alacak.

Dünyanın birçok ülkesinde satışa sunulması hedeflenen Xiaomi Mi MIX 2’nin tüm özellikleri ise şu şekilde: