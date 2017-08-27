Son tanıttığı modeller ile akıllı telefon piyasasında büyük bir yer edinmiş olan Çin Devi Xiaomi durdurulamıyor. Odakları üzerinde toplayacak çerçevesiz ekrana sahip yeni amiral gemisi, Mi MIX 2 modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Xiaomi Mi MIX ile neredeyse tamamen dokunmatik ekran diyebileceğimiz bir tasarımla karşımıza çıkmıştı. Mi MIX, oldukça küçük bir alt çerçeveye sahipti. Tamamen dokunmatik ekrandan oluşan bir telefon tanıtmak isteyen Xiaomi, Mi MIX 2 ile bizleri şaşırtacak gibi görünüyor.

Xiaomi geçtiğimiz günlerde Mi MIX 2'nin tanıtım videosu yayınlamıştı. Bu videoda gördüğümüz, Mi MIX 2'de neredeyse hiç çerçeve yok. Sadece alt kısımda ön kamerayı yerleştirmek için incecik bir çerçeve yer alıyordu.

12 Eylül tarihinde tanıtılması beklenen Mi MIX 2 eğer beklenen tarihte tanıtılırsa Ekim ayında satışa çıkacak. Xiaomi, batı pazarında resmi olarak yok, çeşitli ithalatçı firmaları ile batı pazarında yer tutan Xiaomi, Mi MIX 2 ile batı pazarında resmi olarak yer alabilir. Bu iddialara, Xiaomi tarafından henüz doğrulanmadı.

Snapdragon 835 işlemci ve 8 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. 2540 x 1440 çözünürlüğe sahip 6.4 inçlik IPS LCD ekran barındıran Mi MIX 2, 256GB ve 128GB olmak üzere iki farklı model olarak tanıtılacak. İşletim sisteminin, Android 7.1.1 Nougat ve arayüzünün MIUI 9 olarak gelmesi bekleniliyor. Kamera konusunda net bir bilgi olmasada çift kameraya sahip olması muhtemel seçenekler arasında yer alıyor.