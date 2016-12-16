Xiaomi Mi Mix 2’nin Kendisine Aşık Ettirecek, %100 Çerçevesiz Ekrandan Oluşan Tasarımı

Mi Mix ile akıllı telefon dünyasında devrim sayılacak bir tasarımla karşımıza çıkan Xiaomi, Mi Mix 2 ile bunu bir adım öteye taşıyabilir.

Xiaomi birkaç ay önce Mi Mix modelini duyurmuş, %91.3’lük ekran-boyut oranıyla bizi kendisine hayran bıraktırmıştı. Bugün ortaya çıkan birkaç görüntü, Xiaomi’nin çıtayı çok daha yükseklere çıkarma ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor.

Gizmochina’nın paylaştığı habere göre Xiaomi, Mi Mix’in bir üst modeli üzerinde şimdiden çalışmaya başlamış durumda. Üstelik ekran-boyut oranının bu sefer %90 civarlarında değil, direkt %100 olacağı söyleniyor. Mi Mix’in 6.4 inçlik ekran boyutunu koruyacağı söylenen Mi Mix 2’nin ekran çözünürlüğünün 2K olacağı belirtiliyor.

Çift kamera sistemine sahip olduğu söylenen Mi Mix 2’nin ön kısmının komple ekrandan oluşması sebebiyle cihazın, sağ üst köşesine gizlenmiş bir LED flaşlı teleskopik kamera modülünün eklenmesi gerektiğine dair yorumlar yapılmaya başlandı. Eğer ekran-gövde boyutu hakikaten %100 olacaksa, Xiaomi’nin bu konu hakkında bir çözüm üreteceğinden şüphemiz yok. Zira LED flaşsız bir kameranın pek de esprisi olmayacaktır.

Son olarak Mi Mix'in arka kısmında bulunan parmak izi okuyucusu, Mi Mix 2’de de ekranın altına gömülü şekilde (ultrasonik teknolojisiyle) gelecek. İşletim sistemi ise muhtemelen Android 7.0 Nougat olacak.