Xiaomi Mi Mix 2'nin Muhteşem Ekranı Sızdırıldı!

Çinli akıllı telefon üretici Xiaomi’nin son harikası olacak Mi Mix 2’nin mükemmel ölçülere sahip ekranına ait tasarımlar sızdırıldı. Qualcomm’dan ise cihazın kullanacağı işlemciye dair açıklama geldi.

Artık hepimiz biliyoruz ki Apple, Samsung ve Huawei gibi markaların karşısında durabilen ciddi bir Asya pazarı var. Bu pazardan beslenen ve üst düzey markalarla dünya çapında rekabete hazırlanan Xiaomi gibi markalar, ortaya koydukları performansla göz dolduruyorlar. 11 Eylül’de piyasaya resmi duyurusu yapılacak olan Xiaomi Mi Mix 2, adından da anlaşılacağı üzere geçtiğimiz yıl ortalığı kasıp kavuran Mi Mix’in varisi olacak.

Dünya çapında birçok tüketici, çerçevesiz ekran deneyimini ilk Samsung’un Galaxy S8 modeli ile yaşattığını düşünür. Ancak işin aslı öyle değildir. Nitekim Xiaomi yukarıda da belirttiğimiz üzere ikinci kez çerçevesiz ekranlı bir model çıkartacak. Bir diğer yandan Samsung’un ekranlarına göre çok daha çerçevesiz bir ekran bizleri bekliyor olacak. Mi Mix 2’nin yeni sızdırılan tasarımlarına göz atarak bu durumu daha iyi gözlemleyebilirsiniz:

Bir önceki model Mi Mix'in tasarımına göre işi biraz genişleten Xiaomi, daha düzgün kavislere sahip ve ekran gövde oranı çok daha yüksek bir cihaz çıkardı. Otoriteler, şimdiden bu oranın 2017 yılı içerisinde geçilemeyeceğini ve hatta önümüzdeki yıl bile bunun mümkün olmadığını söylüyorlar.

Cihazın mükemmel tasarımını ve ekranını bırakıp iç donanımına geçecek olursak, Qualcomm’un Snapdragon 835 işlemcisini konuşmamız gerekiyor. Üstelik bu işlemci resmiyet kazandı. 835, 2017 yılında çıkan üst düzey telefonların ana performans parçasıydı ve Mi Mix 2 bu geleneği bozmadan devam edecek.

Cihaz aynı zamanda 6.2 inçlik kendine has en ve boy oranına sahip AMOLED ekran, 6 GB RAM ve 4.400 mAh batarya ile geliyor. 11 Eylül’ü heyecanla bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın :)