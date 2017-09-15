Xiaomi Mi Mix 2 Tam 58 Saniyede Tükendi!

Çin'de bugün satışa çıkan Xiaomi'nin yeni çerçevesiz akıllı telefonu Mi Mix 2, sadece 58 saniye boyunca satışta kalabildi.

Söz verildiği gibi bugün Çin'de satışa çıkan Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Mi Mix 2, beklendiği şekilde çok kısa bir sürede tükendi. Satış tam 58 saniye sürdü ve ardından stoklar tükendi.

(Başarısını gururla paylaşan bir Xiaomi)

Flaş indirimde satışa çıkan Mi Mix 2, kaç adet stoklanmıştı bilinmiyor ancak cihazın Çin'de ne kadar popüler olduğunu bu durum açıkça gösteriyor. Geçen yıl ilk kez ortaya çıkarak çerçevesiz akıllı telefon akımını başlatan Mi Mix modeli, aşırı büyük boyutuyla herkesin telefonu olmayı başaramamıştı ancak bu yıl durumu kavrayan Xiaomi, Mi Mix 2 modelini çok daha kompakt bir boyuta getirerek elde rahat kullanılabilir bir cihaz ortaya çıkardı.

Mi Mix 2 ile birlikte aynı anda Mi Note 3 de satışa çıkmıştı ancak onun nasıl bir performans sergilediğini bilmiyoruz.