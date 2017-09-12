Xiaomi Mi Mix 2, Bir Günde 250 Binden Fazla Kayıt Aldı!

15 Eylül'de satışa sunulacak Xiaomi Mi Mix 2, yalnızca 1 günde 250 binden fazla kayıt almayı başardı. Telefonun piyasaları sallaması bekleniyor.

Dün resmi olarak açıklanan Xiaomi Mi Mix 2, tek bir günde 250 binden fazla kayıt almayı başardı. Xiaomi’nin Samsung, Apple gibi üreticilerle yarışabilmesi için çıkardığı Mi Mix 2, bu sene işini iyi yapacakmış dibi duruyor. Rakiplerinin fiyatının neredeyse yarı fiyatına satılan telefonun ön siparişe açılmadığı, satışa çıktığında oluşacak kargaşayı önlemek için yapıldığı biliniyor.

15 Eylül’de satışa sunulacak Xiaomi Mi Mix 2'nin ciddi stok sorunları yaşayacağı düşünülüyor. Talepten daha düşük bir üretimde kalan Xiaomi, kullanıcıların sabrını zorlamadan telefonları ihraç edebilecek mi bilinmiyor. 8GB RAM modelini ilk başta satışa sunmayacak Xiaomi’nin 6GB RAM 64 GB’lık depolama alanıyla 506 dolara satılan modelinin çok büyük satış rakamlarına ulaşacağı düşünülüyor. iPhone X’in 999 dolardan başladığı düşünülürse Xiaomi’yi tercih edenlerin neden bu markayı tercih ettiğini anlayabilirsiniz.

Ülkemizde resmi olarak satış yapmayan Xiaomi, ithalatçı firmalar aracılığı ile Türkiye’den de çok büyük rağbet görüyor. Satışların arasına ithalatçı firmaların girmesinden dolayı kesin bir rakam söylemek güç, ancak telefonun tahminen 2800 - 3500 TL aralığında satılacağını düşünüyorum. Peki, sizce iPhone 8, Galaxy Note 8 gibi yüksek fiyatlı telefonlara alternatif olarak çıkacak Xiaomi Mi Mix 2 Türkiye’ye resmi olarak gelmeli mi? Yorumlarınızı bekliyorum.