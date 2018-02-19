Xiaomi Mi Mix 2S İlk Kez Ortaya Çıktı! (Video)

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi Mix 2S, ilk kez çalışır halde videoda görüntülendi.

Çerçevesiz ekranlı akıllı telefon denince akla ilk olarak Samsung’un Galaxy S8’i ya da Apple’ın iPhone X’u gelse de çerçevesiz ekran akımını ilk olarak Xiaomi, Mi Mix serisi ile başlatmıştır. Çinli şirket, şimdi de Mi Mix serisinin yeni üyesi Mi Mix 2S ile ‘tam ekran 3.0’ tasarım anlayışını ortaya çıkarmak üzere.

Çin’in yerel sosyal medya platformunda Mi Mix 2S’e ait iki yeni sızıntı ortaya çıktı. Üstelik bu sızıntılardan biri Mi Mix 2S’i çalışır halde gösteren bir video. Diğeri ise Mi Mix 2S için üretilmiş bir ekran filminin afişi. Her iki görsel de yeni çerçevesiz ekran tasarımı için heyecan yaratmaya fazlasıyla yetiyor.

Video yalnızca 10 saniye olmasına rağmen cihazın tasarımı hakkında ciddi ipuçları sağlıyor. Mi Mix 2’de ekranın altında bulunan çerçeve nedeni ile eleştirilen Xiaomi, Mi Mix 2S’de ekran altındaki çerçeveyi neredeyse sıfıra indirmiş durumda. Ayrıca alt çerçevede bir kamera görünmemesi, ön kameranın yeniden yukarı taşındığını gösteriyor.

Ekran filmi afişi ise biraz daha konsept bir tasarım hissiyatı uyandırıyor. Ayrıca afişte görünen cihazda herhangi bir ahize ya da ön kamera görünmemesi, bunun gerçek bir Mi Mix 2S görüntüsü olduğu iddialarını zayıflatıyor. Yine de Mi Mix 2S’in afiştekine yakın bir tasarım ile piyasaya çıkacağı söylenebilir.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılara göre Xiaomi Mi Mix 2S, Qualcomm’un son amiral gemi işlemcisi Snapdragon 845’ten gücünü alacak. Ana kamerası Sony IMX 363 sensöre sahip olan cihazda 12MP çift arka kamera bulunacak ve bu da Mi Mix 2S’i Mi Mix serisinin ilk çift arka kameralı üyesi yapacak. Ayrıca cihazda 8GB RAM olması bekleniyor.