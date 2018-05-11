Xiaomi Mi Mix 2S'in Batarya Performansı Ortaya Çıktı!

An itibarı ile Türkiye'de satışa sunulması en çok beklenen telefonlardan olan Xiaomi Mi Mix 2S batarya testiyle rakiplerinden sıyrılmayı başarabilmiş mi, gelin birlikte bakalım.

Bildiğiniz gibi lansmanında kamera performansını tanıtırken 1 TL'ye zoom yaparak Türk takipçilerinin de ilgisini çeken Xiaomi, Mi Mix 2S modeliyle büyük bir sükse yaratmıştı. Peki Snapdragon 845 yonga setiyle oldukça sağlam bir performans sergileyen cihazın pil ömrü ne durumda?

3,400mAh bataryasıyla gelen ve 2018'in amiral gemileriyle karşılaştırılan cihazın durumu şu şekilde:

Gördüğünüz gibi Xiaomi Mi Mix 2S, rakiplerinin yanında biraz 'ortalama' bir görüntü çiziyor. Açıkçası bu durumun ortaya çıkmasında, MIUI 9.5'de herhangi bir performans modunun bulunmamasının da etkisi olabilir.

8 saat barajının bir nevi 'psikolojik sınır' olduğunu söyleyebiliriz. Mix 2s ise gördüğünüz gibi 8 saat bandına oldukça yakın. Fiyatını ve buna rağmen gösterdiği performansı da göz önüne alırsak, oldukça kabul edilebilir bir değer gibi görünüyor.