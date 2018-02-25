Xiaomi Mi Mix 2S’in Satışa Sunulacağı Tarih Belli Oldu

Aylarca süren sızıntı ve söylentilerin ardından nihayet Xiaomi, Mi Mix 2S’in piyasaya sunulacağı Tarihi açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Apple ve Samsung’a göre uygun fiyatlı amiral gemileri ve şık tasarımları ile son yıllarda akıllı telefon endüstrisinin yükselen yıldızı haline gelmiş durumda. Xiaomi’nin önümüzdeki ay piyasaya süreceği Mi Mix serisinin son üyesiyle ilgilide beklentiler oldukça yüksek. Çünkü ilk çerçevesiz ekran tasarımını hayatımıza sokan Xiaomi, 3.0 tam ekran anlayışını ortaya çıkartacak.

Xiaomi’nin Yeni ekran anlayışını ilk elden tecrübe etmek için telefonun satışa sunulmasını beklememiz gerekecek. Neyse ki Xiaomi’nin açıklamasına göre önümüzde uzun bir zaman dilimi bulunmuyor. Xiaomi, Mi Mix 2S amiral gemisi’nin 26 Mart tarihinde piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Bunun yanı sıra Xiaomi Snap dragonun ürettiği son yonga seti 845’i kullanacak cihazın AnTutu skorunu da açıkladı. Beklenildiği üzere amiral gemisi kendisinden önceki Mi Mix’lerden üstün olmasının yanı sıra, Android akıllı telefonlar arasında da en iyi skorlardan birini aldı. Xiaomi Mi Mix 2S’in AnTutu skoru 273.741 olarak duyuruldu. Karşılaştırmanız için Samsung Galaxy S8 plus’ın 201.114 olduğunu söyleyebilirim. Xiaomi’nin yeni amiral gemisinin neredeyse tüm özellikleri sızdırılmış olsa da, ilerleyen günlerde daha fazla sızdırma haberiyle karşılaşabiliriz.