Xiaomi Mi Mix 2S Yeni Nesil Çerçevesiz Tasarımla Gelecek!

Xiaomi'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi Mi Mix 2S'e ait yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Sızıntıya göre cihaz tamamen çerçevesiz olacak ve ekrana entegre parmak izi tarayıcıya sahip olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Apple ve Samsung’a göre uygun fiyatlı amiral gemileri ve şık tasarımları ile son yıllarda akıllı telefon endüstrisinin yükselen yıldızı haline gelmiş durumda. Yeni bir sızıntıya göre Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi Mix 2S ile ‘Tam Ekran 3.0’ tasarım çizgisini başlatabilir.

Bildiğiniz gibi serinin ilk ilk modeli Xiaomi Mi Mix ve Mi Mix 2’nin üç tarafında çok ince çerçeveler bulunurken, ekranın altında ön kameranın da bulunduğu kalın bir çerçeve yer alıyordu. Fakat yeni Mi Mix 2S, tamamen çerçevesiz akıllı telefonlara öncülük edebilecek bir tasarıma sahip olabilir.

Sızıntıya göre Mi Mix 2S’in dört kenarında da çerçeve bulunmayacak. Şirket, farklı bir tasarım geliştirerek ön kamerayı yeniden ekranın sağ üst köşesine konumlandıracak ve kamera için küçük bir çentik bulunacak. Ayrıca fiziksel bir parmak izi tarayıcı da bulunmayacak cihazda, son teknoloji ekrana entegre parmak izi tarayıcı yer alacak.

Yine de söylentiye temkinli yaklaşmakta fayda var. Zira bir süre önce ortaya çıkan bir başka söylenti, bambaşka bir Mi Mix 2S tasarımını tarif ediyordu. Xiaomi’nin birden fazla akıllı telefon üzerinde çalışması, sızıntıların güvenilirliğini bir miktar sarsıyor. Yine en iyisi Mi Mix 2S’in Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılmasını beklemek gibi görünüyor.