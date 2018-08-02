Xiaomi Mi Mix 3, Dünyanın İlk Çerçevesiz Telefonu Olabilir

Yeni ortaya çıkan bir postere göre Xiaomi, Mi Mix 3 modelini 15 Eylül'de tanıtacak. Daha da önemlisi bu model, dünyanın ilk çerçevesiz akıllı telefonu olarak piyasaya sürülebilir.

Xiaomi’nin Mi Mix serisi, üç tarafı çerçevesiz tasarımı ile günümüz ‘ince çerçeveli’ akıllı telefon trendine bir anlamda öncülük etmişti. Bu nedenle yeni bir Mi Mix akıllı telefon tanıtılacağı zaman akıllı telefon endüstrisinin dikkati bir anda Xiaomi üzerinde toplanıyor.

Yeni ortaya çıkan bir Xiaomi Mi Mix 3 posteri, cihazın lansman tarihini gözler önüne sererken bir yandan da tasarımı ve sahip olacağı özellikler hakkında ciddi ipuçları sağlıyor. Postere göre yeni Mi Mix 3, 15 Eylül’de düzenlenecek lansman ile tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Posterdeki en önemli ayrıntı cihazın alt çerçeveye sahip olmaması. Şu ana kadar iPhone X hariç ‘ince çerçeveli’ tasarıma sahip hiçbir model ekranın altındaki çerçeveleri tamamen yok etmeyi başaramamıştı. Nedeni ise bu işlemin üretim maliyetini ciddi şekilde artırması.

Ayrıca şu ana kadar tanıtılan bütün Mi Mix akıllı telefonlar ön kamerayı ekranın altında bulunan çerçeveye taşıyorlardı. Ekranın altında herhangi bir çerçeve bulunmaması, ön kameranın nerede olduğunun merak edilmesine yol açıyor.

Bu noktada Xiaomi’nin önünde iki farklı seçenek bulunuyor. Birincisi, iPhone X benzeri çentikli bir tasarım geliştirmek. İkincisi ise Vivo Nex benzeri açılıp kapanabilen bir ön kamera kullanarak tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon üretmek.

Xiaomi CEO’sunun Apple hayranlığı bilindiği için çentikli tasarımın tamamen gözden çıkarılması pek mümkün görülmüyor. Ancak Mi Mix serisinin tasarım evrimine baktığımızda yeni modelin çentikli değil çerçevesiz olması gerektiğini söyleyebiliriz.