Xiaomi Mi Mix 3'ün Ağzı Açık Bırakan Konsept Tasarım Videosu

Mi Mix 2S ile tasarım konusunda beklenileni veremeyen Xiaomi'nin asıl bombayı Mi Mix 3 modeli ile patlatması bekleniyor. Tech Configurations, bu bombanın nasıl bir tasarıma sahip olabileceğini gösteren bir konsept tasarım videosu yayınladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk Mi Mix modeli ile akıllı telefon tasarım trendini bambaşka bir noktaya getirmiş ve bizi çerçevesiz telefonlar ile tanıştırmıştı. Xiaomi, ilk Mi Mix modelinin tasarımı ile hayranlık yaratmasının ardından Mi Mix 2 ve Mi Mix 2S’i de piyasaya sundu fakat bu cihazlar tasarımları ile benzer etkiyi yaratmayı başaramadılar.

Fakat Xiaomi’nin akıllı telefon tasarımını yeniden bir adım öteye taşıyacak şirket olduğuna herkes inanıyor. Bu nedenle ilk tamamen çerçevesiz ve çentiksiz akıllı telefonun bu yılın sonunda tanıtılacak Mi Mix 3 olması bekleniyor. Tech Configurations, devrimsel bir tasarıma sahip olması beklenen Xiaomi Mi Mix 3 için bir konsept tasarım videosu yayınladı.

Konsept Mi Mix 3’ün elbette en dikkat çekici özelliği tasarımı. Herhangi bir çentik bulunmayan cihazın dört yanında da son derece ince çerçeveler bulunuyor. Bu şık tasarım sayesinde Xiaomi Mi Mix 3, %98’lik bir ekran gövde oranına sahip oluyor ki bu oran, akıllı telefon tasarımlarında bir rekor.

Telefonun ahizesi, üst kısımda bulunan ince çerçeveye sığdırılmış durumda. Ön kamera ise telefonun üstünde, metal çerçeveye entegre edilmiş. Ön kamera kullanılmak istendiğinde bu modül, 0.8 saniyede yuvasından çıkarak kullanılabiliyor. Ayrıca parmak izi tarayıcı da ekranın altına entegre edilmiş durumda.

Donanım özelliklerine baktığımızda Mi Mix 3’ün Snapdragon 845’ten gücünü aldığını görüyoruz. 4GB ve 6GB RAM seçenekleri bulunan cihaz 128GB, 256GB ve 512GB dahili depolama alanına sahip olacak. Günümüz trendine uyan cihaz, arkada çift kameraya sahip olacak ve bu kameraların modül çıkıntıları bulunmayacak.