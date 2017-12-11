Xiaomi Mi MIX 3'ün 3’lü Kamera Tasarımı Ortaya Çıktı!

Söylenti kazanı kaynıyor ve sızıntılar yapılmaya devam ediliyor. Avrupa’ya ve dünyaya açılmaya çalışan Çin merkezli Xiaomi’nin yeni amiral gemisi olacak Mi Mix 3’ün arka panelinde 3 kamera sensörü var, ancak tasarımı size bir yerlerden tanıdık gelecek.

2018’in Mart ayı her yıl olduğu gibi mobil dünyanın en hareketli aylarından birisi olacak. Dev şirketler, küresel piyasaya sunacakları harika cihazları görücüye çıkartırlarken, irili ufaklı onlarca alternatif üretici de aynı şova katkı sağlayacak. Hiç şüphe yok ki Xiaomi, son yılların en hızlı büyüyen alternatif üreticilerinden. Firma mobil sektörde çerçevesiz ekran tasarımını ilk uygulayan şirketti, ancak nehirden çok su aktı.

Mart ayında Mi 7 ve Mi 7 Plus modellerini tanıtmaya hazırlanan Xiaomi, Mi Mix 3 adını verdiği bir diğer modeli üzerinde de çalışma yürütüyor. Çin’in Facebook’u olarak adlandırabileceğimiz Webio’da ortaya çıkan görüntüler, cihazın arka panelini gösteriyorlar.

iPhone X mu o, yoksa biz mi yanıldık?

Öncelikle şu konuda anlaşmakta fayda var: Çin devlet stratejisi olarak, kendi bünyesinde destek verdiği firmalara taklitçi ürünler üretmeye teşvik sağlayarak ekonomisini bugünlere getirmiş bir ülke. Dolayısı ile Xioami ya da diğer Çin markalarının taklitçi tasarımlardan vazgeçmemeleri alışkanlık haline geldi.

Tıpkı iPhone X’da bulunan dikey konumlandırılmış çift kamera sensörü gibi Mi Mix 3’ün arka kamera paneli aynı şekilde konumlandırılmış görünüyor. Diğer yandan Apple logosu yerine parmak izi sensörü koymaları ironik olmuş. Ayrıca sızdırılan diğer görseller arasında Mi Mix 3 için tasarlanmış şeffaf silikon kılıf da var.

Fakat cihazın iPhone X’dan bir farkı var. Arka kamera bu kez 3 sensörle gelecek. Bu açıdan bir ilki gerçekleştirecek Xiaomi takdiri hak etse de, bu ilki bambaşka bir tasarımla da bize sunabilirdi. Nitekim hala söylenti olduğu için kesin bir dille eleştiri yapmıyor, cihazın tanıtılmasını ve tasarımının resmiyet kazanmasını bekliyoruz.



Ardı arkası kesilmeyen sızıntılar önümüzdeki süreçte de mutlaka devam edeceklerdir. Ancak Xiaomi Mi 7 ve 7 Plus hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bu vakte kadar Xiaomi özelinde Mi Mix 3 sızıntılarıyla yetiniyoruz.

Bakalım Xiaomi gerçekten de taklitçi bir tasarımla mı, yoksa yeniden bir ilki başaracağı, çerçevesiz ekran örneğindeki gibi bir tasarımla mı karşımıza çıkacak?