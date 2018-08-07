Xiaomi Mi Mix 3'ün Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı

Çin'de ortaya çıkan yeni bir görsel Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi Mix 3'ün kritik özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı. Görsele göre cihaz, muhteşem bir ekrana ve fiyat etiketine sahip olacak.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi olacak Mi Mix 3’ün 15 Eylül’de tanıtılması bekleniyor. Cihaz hakkında şu ana kadar çok az bilgi sızdırılmış olsa da Çin’de ortaya çıkan ve çevrimiçi olarak paylaşılan yeni bir görsel, Mi Mix 3 hakkında oldukça kritik bilgiler sağlıyor.

Görsele göre yeni Xiaomi Mi Mix 3, ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcıya sahip olacak. Cihazın böyle bir özelliğe sahip olması beklenmediğinden sürpriz olduğu söylenebilir. Ayrıca cihaz, Quick Charge 4.0+ desteği ile bataryasını hızlı bir şekilde şarj edebilecek.

Sızıntı görsele göre yeni Mi Mix 3, Samsung üretimi bir OLED ekrana sahip olacak. Bu ekranın çözünürlüğü ise 2K (2880 x 1440) olacak. Ayrıca beklentiler cihazın Snapdragon 845’ten güç alması ve en az 6GB RAM’e sahip olması yönünde.

Xiaomi Mi Mix 3’ün fiyatı da bu sızıntı ile birlikte ortaya çıkmış oldu. Görsele göre cihaz 3899 Yuan (~3000 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Ancak bu fiyat Çin’e özel olacak ve global pazarda birebir geçerli olmayacak.

Mi Mix 3’ün ekran/gövde oranı ile Vivo Nex ve Oppo Find X modellerine rakip olması bekleniyor. Sahip olduğu özellikler ve rakipleri göz önüne alındığında Mi Mix 3’ün iyi bir fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz.