Xiaomi Mi Note 3, DxOMark Testinde Harikalar Yarattı!

Xiaomi Mi Note 3’ün DxOMark testleri tamamlandı. Test sonucunda telefon, 90 puanla piyasanın en iyi kameraya sahip 8. telefonu seçildi.

Dünyanın en ünlü telefon üreticilerinden birisi olmayı başaran Xiaomi’nin çıkardığı son telefonlardan Xiaomi Mi Note 3, piyasaların en güvenilir kontrol kaynaklarından DxOMark testine sokuldu. Kıyaslandığı amiral gemilerinden çok daha ucuz olan Xiaomi Mi Note 3, buna rağmen muhteşem bir performans gösterdi.

Yapılan testte 90 puan almayı başaran Xiaomi Mi Note 3, fotoğraf performansında 94, videoda ise 84 puanlık performansı ile kullanıcılarını ne kadar memnun edeceğini göstermiş oldu.

Xiaomi Mi Note 3’te güvenilir ve hızlı otofokus ve iyi simule edilmiş bokeh efekti gibi özellikler bulunuyor. Telefonun fotoğraf çekimi pek çok açıdan büyük övgü alıyor olsa da, video performansı konusunda bir o kadar kötü performans gösterdi. Burada bir dipnot geçmem gerekiyor. Telefonların çok büyük bir kısmı fotoğraf çekiminde başarılı olsalar da video çekiminde kaybediyorlar. Bu akıllı telefonlarda bulunan genel bir sorun. Buna iPhone X da dahil edilebilir.

Tüm bunlara rağmen Xiaomi Mi Note 3, gösterdiği bu performansla DxOMark testlerinde en iyi 8. sonucu elde etmeyi başardı. Yani, kamerası iyi olan uygun bir fiyatlı telefon almak isterseniz, Xiaomi Mi Note 3 sizi kesinlikle yolda bırakmaz.