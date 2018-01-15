Xiaomi Mi Note 3, iPhone X’u Zorladığı Kamera Kıyaslaması

Xiaomi Mi Note 3, iPhone X, Galaxy S8 ve Mate 10 Pro telefonlarının OIS(Optik Görüntü Sabitleme) özelliği kıyaslandı.

Xiaomi, son yıllardaki başarılı yükselişini 2017’de katlayarak devam ettirmiş, 2018’e de çok büyük umutlarla girmişti. Şirketin amiral gemisi olmayan üst-orta sınıf telefonları bile, 4-5 bin TL ve üzerinde satılan amiral gemileriyle yarışabiliyor ve bazı alanlarda bu telefonlara ezici bir üstünlük kurabiliyorlar. Unutmayın, Xiaomi Mi Note 3’de yalnızca Snapdragon 660 yonga seti bulunuyor. Bu tarz amiral gemilerinin en iddialı olduğu noktalardan birisi olan kamera performansında rakip telefonlara kafa tutan Xiaomi Mi Note 3, DxOMark testinden 90 puan alarak etkileyici bir performans gösterdi.

Huawei Mate 10 Pro, Apple iPhone X, Samsung Galaxy S8 ve Xiaomi Mi Note 3 telefonlarının hareketli bir ortamda yaptığı video kayıt testinde iPhone X ve Mate 10 Pro’nun bizleri hayal kırıklığına uğrattığını gördük. Normalde 4 telefonda da, optik görüntü sabitleme(OIS) özelliği bulunuyor. Bu yüzden tren gibi titreşim yaratan yerlerde bile kamera performansında bir sıkıntı yaşamaması gerekiyor, ancak yayınlanan videoya göre Galaxy S8 ve Mi Note 3 dışındaki iki cihazın bu konuda sorunları olduğu görülüyor.

Elbette normal hareketsiz bir ortamda iPhone X ve Mate 10 Pro’nun performansları böyle değil, ancak 6100 TL para vererek satın aldığımız bir telefonla, ülkemize gelişi 1.500-1750 TL arası olan bir telefonu kıyaslamak ve bu kıyaslamadan ucuz olan telefonun başarılı bir şekilde çıkması, bu konuda bir sorun olduğunun göstergesidir. Umarım Apple ve Huawei ilerleyen günlerde OIS özelliklerindeki sıkıntıları yazılım aracılığı ile çözebilirler. Aksi takdirde kameraların aldığı bunca puan, bana kalırsa haksız bir şekilde alınmış olacak. Peki dostlarım, sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de Apple’ın bu noktada elini taşın altına koyması gerekmiyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum.