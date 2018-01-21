Xiaomi Mi Notebook Air, Daha Güçlü Bir Modelle Geliyor

Cep telefonundan televizyona, tabletten akıllı saatlere kadar neredeyse el atmadığı hiçbir teknolojik ürün kalmayan Xiaomi, notebook piyasasında da tutunmakta kararlı.

Xiaomi aslında teknoloji piyasasında oldukça önemli bir firma. Nitekim muadillerinin sunduğu özelliklerdeki cihazları daha ucuza maledip, daha ucuza satıyorlar. Bu sayede diğer ürünlerin de fiyatlarının belli bir seviyede olmasını sağlıyor. Tabi ki Apple, Samsung gibi firmalar bu durumdan etkilenmese de, en azından orta ve giriş segmentteki firmaların ürünlerini daha ucuza satın alabiliyoruz.

Daha önce Notebook piyasasına 2016'nın Ağustos ayında Xiaomi Mi Air ile sağlam bir giriş yapan firma, Apple iPad Air'e oldukça sağlam bir rakip olmuştu. O dönemden itibaren, sürekli gelişen ve son olarak 12.5" seviyesine çektiği ekran boyutu ve işlemci değişikliği ile %12'lik performans artışı sağladığı Mi Air'i bir adım daha öteye taşıyor.

13.3" ekran boyutu ve 8. jenerasyon, dört çekirdekli i5 ve i7 işlemcilerle donatılacak olan Xiaomi Mi Air, NVIDIA GeForce MX150-2GB ekran kartıyla da gücüne güç katacak. Daha önceki modelinde NVIDIA GeForce 940MX'in 1GB modelini barındıran cihaz, oyuncular için de sağlam bir alternatif oluşturmaya çalışıyor. Yaklaşık 10 saate kadar kullanım sunacak olan bataryası, 1080p görüntü standardı ve 256GB SSD'si ile tam bir performans canavarı olan Mi Air ilk etapta sadece Çin pazarında satışa sunulacak. 5,399 Yen ($843) etiketiyle piyasaya çıkacak olan bu modelin Avrupa pazarına da girmesi bekleniyor.