Uygun fiyatlı, güçlü donanımlı akıllı telefonları ile bilinen Xiaomi, yeni üst düzey dizüstü bilgisayarını tanıttı.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, geçtiğimiz yıl tanıttığı Mi Notebook Air ile üst düzey dizüstü bilgisayar piyasasına giriş yapmıştı. Şirketin yeni tanıttığı Mi Notebook Pro ile kendi adına seviyeyi biraz daha yukarıya çektiğini söyleyebiliriz.

Mi Notebook Pro, 15,6 inçlik ince çerçeveli, Gorilla Glass 3 ile korunan bir ekrana sahip. Metal bir gövdeye sahip olan cihazda dahili olarak 2 adet USB Type-C, 2 adet standart USB, bir adet üçü bir arada kart okuyucu ve bir adet de HDMI girişi bulunuyor. Güvenlik amacı ile dokunmatik yüzeyde bir de parmak izi tarayıcı bulunuyor.

Cihaz CPU’da dahili olarak Intel HD Graphics 520 grafik işlemcisine sahip. Ayrıca Nvidia Geforce MX 150 ekran kartı ile orta düzey oyun keyfi alabileceğinizi söyleyebiliriz. Destiny 2 oynayamasanız da CS:GO’yu sorunsuz oynayabilirsiniz.

Özellikler:

İşlemci: 8. nesil Intel Core i5 ve i7 4.0 GHz

8. nesil Intel Core i5 ve i7 4.0 GHz Ekran: 15,6 inç

15,6 inç Ekran Kartı: NVIDIA GeForce MX150

NVIDIA GeForce MX150 RAM: 16GB'a kadar 2400MHz DDR4

16GB'a kadar 2400MHz DDR4 SSD: 256GB PCIe x4 NVMe SSD

256GB PCIe x4 NVMe SSD Dolby Atmos Desteği

Çift Fanlı Soğutma Sistemi

Parmak İzi Tarayıcı

Magnezyum Alaşımlı Gövde

Cihazın Intel Core i5 işlemcili ve 8G RAM’li versiyonu 860 dolar, Intel Core i7 işlemcili ve 8GB RAM’li versiyonu 982 dolar, Intel Core i7 ve 16 GB RAM’li versiyonu ise 1074 dolardan satışa çıkacak. Cihazın Çin dışında satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.