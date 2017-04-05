Xiaomi Yeni Tabletini Duyurdu: Karşınızda 'Mi Pad 3'

Xiaomi dev rakiplerine taş çıkartan yeni tableti, inanılmaz uygun bir fiyatla duyurdu.

Teknolojinin ufak sermayeli iddialı çocuğu Xiaomi, sevilen ürünleri oldukça uygun fiyatlara ve dev rakiplerine taş çıkaracak şekilde üretmeye devam ediyor. Firma, yeni tableti olan 9.7 inç ekranlı Xiaomi Mi Pad 3’ü duyurdu.

Adından da anlaşıldığı üzere bu firmanın üçüncü nesil tableti olacak ve Kasım 2015’te piyasaya sürelen Mi Pad 2'in doğrudan halefi konumunda. Xiaomi Mi Pad 3 şu anda Çin'deki şirketin resmi web sitesinde listeleniyor ve tablet, öncekilerde kullanılan ekran boyutunu korurken tamamen metal bir gövdeyle karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Mi Pad 3, tasarımı açısından da önceki modelini andırıyor fakat radikal bir değişim söz konusu, yeni tablette “Mi” logosu bulunmayacak. Aşağıdaki görselde ise bir önceki modelle karşılaştırmasına ait sızan bir görüntü var.

MediaTek'in grafik birimi PowerVR GX6250 GPU'su ile birlikte gelen altı çekirdekli bir işlemci olan MT8176 64-bit donanımı oldukça iddialı hale getiriyor. Aynı zamanda 4GB LPDDR3 RAM ve 64GB eMMC 5.0 flaş depolama teknolojisi içeriyor. Tabletin içinde 6,600mAh gücüne sahip ideal bir batarya var. 13 megapiksellik f/2,2 diyafram açıklığına sahip arka kamerayı, ön yüzünde 5 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip ön kamera takip ediyor.

Ön yüklemede Android 6.0 Marshmallow veya Android 7.0 Nougat gelebilir. Zira firma bu konu hakkında bir açıklama yapmamış.

Xiaomi Mi Pad 3, Çin'de 1499 Yuan (800 TL) gibi efsane bir fiyata satışa çıkacak. Ülkemizde bu fiyatın 1500-2000 TL arası olması muhtemel, eğer ürün Türkiye pazarına girerse tabi.