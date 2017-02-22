Xiaomi'den Quick Charge 3.0'lı Powerbank: Mi 2 20.000mAh!

Son yılların en güvenilir ve en iyi powerbank üreticisi haline gelen Xiaomi, araba aküsü gibi 20.000mAh büyüklüğündeki modeline Quick Charge 3.0 desteği de getirerek muhteşem bir ürün ortaya koydu.

Xiaomi’nin bulunduğu bütün ürünlerdeki fiyat/performans oranı ve güvenilirliği artık tartışılamaz düzeyde. Özellikle powerbank dünyasına aldığı güvenlik sertifikaları ve hızlı şarj desteği ile farkını ortaya koyan Çinli üretici, daha önce sizlerle paylaştığımız neredeyse araba aküsü olacak kadar büyüklükte olan 20.000mAh kapasiteli bataryasını yeniledi.

Mi Power Bank 2 20.000mAh adını alan bu yeni taşınabilir şarj ünitesi, 20.000mAh gibi dolu dolu kapasitesinin yanı sıra Qualcomm’un şu andaki en güncel hızlı şarj teknolojisi olan Quick Charge 3.0’ı destekliyor. Böylece QC 3.0 destekli telefonlarınızı ve diğer mobil cihazlarınızı prizden alacağı hızda şarj ederek farkını ortaya koyan Mi 2, sırasıyla ısınmaya karşı koruma, kısa devre koruması, yüksek ve düşük akım koruma ile enerji kaybını önleyici özel bir sistem ile korunuyor.

Böylece yanma, patlama gibi durumları engellerken alüminyum kasası ile de sağlamlık ve şıklık katan bu powerbankin kendisi ise toplamda 6 saat gibi bir sürede şarj olabiliyor. Bu kadar büyük kapasitesine rağmen 24mm incelik ve 330gr ağırlığa sahip olan Xiaomi Mi Power Bank 2 20.000mAh ürününü buradaki bağlantıdan orijinallik garantisi ile Teknostore üzerinden satın alabilirsiniz.