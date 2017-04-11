Çekmeyen Kablosuz Ağ Sinyaline Kalıcı Çözüm: Xiaomi Mi WiFi

Kablosuz ağ kullanımında, modeme olan uzaklık ya da evdeki kalın duvarlar yüzünden yaşanan bağlantı sorunlarını Xiaomi Mi WiFi 2 sinyal güçlendirici anten ile çözebilirsiniz.

Komşudan internet çekmeye çalışanlar için bulunmaz bir nimet olan Mi WiFi 2, temelde modemden aldığı sinyal ile modeme paralel ancak daha güçlü bir kablosuz ağ oluşturuyor. Mi WiFi 2 internetin tek diş çektiği durumlarda bile bağlantı hızını gözle görülür ölçüde arttırıp ping sürelerini hissedilir derecede düşürebiliyor.

Mi WiFi 2 ile oluşturduğunuz ağ için yeni bir isim ve şifre belirleyebilirsiniz. Önceki versiyonundan farklı olarak Mi WiFi 2, 300 Mbps’ye kadar aktarım hızı ve aynı anda 20 cihaz bağlantı desteği sunuyor.

Kolay Kurulum

Benzeri cihazlardan farklı olarak teknik bir bilgi ya da uzmanlık gerektirmeyen kurulum işlemini akıllı telefonunuz üzerinden saniyeler içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Mi WiFi 2’nin kurulumu MiHome mobil uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Yerleşik ağa bağlanma, ardından yeni ağ için isim ve parola belirleme gibi süreçlerden oluşan kurulum aşamasından sonra mobil uygulamayı telefonunuzdan kaldırabilirsiniz.

Kurulum aşamasından sonra bilgisayar ya da benzeri platformlara ihtiyaç duymadan çalışan Mi WiFi 2’yi herhangi bir USB adaptörü ya da taşınabilir bir güç kaynağına bağlayarak uygun bir yere konumlandırabilirsiniz.

Oldukça ergonomik bir tasarıma sahip olan Xiaomi Mi WiFi 2’yi Teknostore üzerinden satın almak için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.