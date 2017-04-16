Xiaomi, son modaya uyum sağlıyor.

Çinli telefon üreticisi devi Xiaomi, yeni amiral gemisi cihazı Mi6'yı tanıtmak için gün sayıyor. Fakat Çinli şirket, cihazını sızıntılara karşı korumakta sanıyoruz pek başarılı değil, zira son zamanlarda Mi6'ya yönelik gelen sızıntıların neredeyse haddi hesabı yok diyebiliriz.

Son olarak paylaşılan ve telefonu farklı açılardan oldukça net bir biçimde görmemizi sağlayan sızıntılarda, cihazın kavisli tasarımı, seramik arka tarafı ve bu arka tarafındaki iki adet, çift LED flaş tonlu kamerası görülebilmekteydi.

Fakat sızıntılarda asıl bomba olarak karşımıza çıkan özellik çok daha farklı. Xiaomi, yeni amiral gemisi cihazında Apple'ın iPhone 7 ve 7 Plus ile başlattığı "yeni trend'e" dahil oluyor. Mi6, 3.5mm'lik kulaklık girişi olmadan gelecek.

Hala Xiaomi'nin bu kararının kesin olmadığı yönünde bazı haberler mevcut. Fakat bu tarz yenilikleri kendi cihazlarında kullanmayı seven Xiaomi'den böyle bir hamle gelmesi açıkcası bizi pek fazla şaşırtmaz diyebiliriz. Mi6'nın beklenen diğer özellikleri şu şekilde:

5.2-inç OLED, 1920x1080 ya da 2560x1440 piksel çözünürlüğünde 2.5D kavisli ekran

Qualcomm Snapdragon 835

Adreno 540 GPU

4-6GB LPDDR4 RAM

64/128GB sabit depolama alanı

12MP ve 8MP çift arka kamera, çift LED flaş, OIS, PDAF

8MP ön kamera

Seramik dış koruma

Quick Charge 4.0

Android 7.1.1 Nougat (MIUI 9 arayüzü ile)

Mi6'nın çıkışı ile alakalı henüz kesin bir tarih mevcut değil.