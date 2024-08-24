Xiaomi, ev temizliğinde büyük kolaylık yaratacak yeni ürünü Mijia Kablosuz Süpürge 3C'yi satışa sundu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, son dönemde neredeyse her hafta yeni bir ürün tanıtıyor. Özellikle ev elektroniği alanında üretilen cihazlar ise Mijia markası altında satışa çıkıyor. Çinli teknoloji devinin yeni ürünü Mijia Yeni Kablosuz Süpürge 3C'yi tanıttı.

Yeni Mijia Kablosuz Süpürge 3C, dakikada 100 bin devir yapabilen fırçasız motora sahip ve bu motor 120AW maksimum çekiş gücü sunuyor. Bu yüksek emiş gücü sayesinde kablosuz süpürge, derinlere işleyen kirler üzerinde bile etkili oluyor.

Yeşil ışık teknolojisi ile geliyor

Elektrikli süpürgenin motoru 250W gücünde ve 2500mAh kapasiteli lityum iyon bataryaya sahip. Böylece cihazı şarjdan aldıktan sonra 60 dakikaya kadar temizlik yapmak mümkün oluyor. Kablosuz Süpürge 3C'nin sahip olduğu 9 konili siklon filtreleme sistemi, havanın tozdan ayrılabilmesini sağlıyor.

Kalıcı, standart ve güçlü şeklinde üç farklı emiş moduna sahip olan süpürge, farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış durumda. 180 derece düz temizlik özelliğine sahip olan süpürge, temizlik sırasında daha iyi görünürlük sağlamak için 140° geniş açılı yeşil ışık teknolojisi ile donatılmış durumda.

Kablosuz süpürgenin parçaları yıkanarak tekrar kullanılabiliyor ve uzun süre kalitesini de koruyor. Çin pazarında satışa çıkarılan ürünün fiyatı 899 yuan yani yaklaşık 4277 TL oldu.