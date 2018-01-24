Xiaomi, MIUI 10 Çalışmalarına Başladığını Açıkladı!

Xiaomi, 2017 MIUI Yıllık Toplantısı'nda kendi arabirimlerinin yeni versiyonu olan MIUI 10'un geliştirme çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl Mi 5X akıllı telefonu ile birlikte Android işletim sistemi üzerine kurulu kendi arabirimi olan MIUI 9’u da tanıtmış ve şu ana kadar pek çok akıllı telefon modeline MIUI 9 güncellemesini sağlamıştı.

Dün MIUI bölümünün geçtiğimiz yılki geliştirmeleri ve gelecek planlarını tartışmak üzere gerçekleştirilen 2017 Yıllık Toplantısı’nın ardından Xiaomi kurucu ortağı ve başkan yardımcısı olan Hong Feng, MIUI 10 için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

MIUI 10 henüz erken gelişim aşamasında olduğu için özellikleri ve arayüzü hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Xiaomi’nin MIUI 10’un getirdiği geliştirmelerini ve dahasını önümüzdeki aylarda bir basın toplantısı ile açıklaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl verdiği bir demeçte Hong Feng, MIUI 10’un en önemli özelliğinin yapay zeka olacağını söylemişti. Beklentiler MIUI 10’un Android işletim sistemi üzerine yapay zeka ve makine öğrenimini de ekleyerek üst düzey bir arabirim haline gelmesi yönünde.

MIUI 10 her ne kadar Xiaomi kullanıcıları için heyecan yaratsa da şirket, MIUI 9 için de çalışmalarına devam ediyor. Xiaomi, yakın zaman önce yayınladığı MIUI 9.2 güncellemesi ile MIUI 9 lansmanında vaat ettiği bazı özellikleri kullanıcılarına sunmuştu.