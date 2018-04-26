Android üzerine kurulu kendi arabirimi MıUI'nun yeni sürümü MIUI 10'a odaklanmak isteyen Xiaomi, MIUI 9 güncellemelerinin askıya alındığını açıkladı.

Son yılların yükselen akıllı telefon markalarından olan Xiaomi yalnızca güçlü cihazlar üretmekle kalmıyor, ayrıca kendi MIUI arabirimi ile de Android işletim sisteminin kararlılığını ve yeteneklerini en üst seviyeye çıkarıyor.

Şirketin kurucu ortağı ve başkan yardımcısı olan Hong Feng, bu yılın başlarında yaptığı açıklama ile geçtiğimiz Kasım ayında global sürümü yayınlanan MIUI 9 sürümünü geliştirmeye devam ederken, MIUI 10 sürümünün çalışmalarının da başladığını açıklamıştı.

Feng, yapay zeka ve makine öğrenimine odaklandıkları MIUI 10 arabirimini geliştirirken MIUI 9 üzerindeki kararlılık çalışmalarını sürdüreceklerini söylese de dün MIUI forumunda paylaşılan bir yazı, şirketin MIUI 9 güncellemelerini bir süre askıya alacağını belirtti.

Daha iyi bir sistem optimizasyonu ve kararlılığı elde etmek amacıyla MIUI arabirimi için 27 Nisan’da son Alpha ROM 8.4.26 sürümünün yayınlanacağını belirten yazı, geliştiricilerin optimizasyona odaklanacağını ve yeni güncellemenin Haziran’da yayınlanacağını söyledi.

Yazıyı paylaşan MIUI Forum yöneticisi MIUI 10 arayüzünden bahsetmese de Android 5.x cihazların gelecek büyük MIUI güncellemelerinde desteklenmeyeceğinin söylenmesi, şirketin MIUI 10’u yayınlamaya yaklaştığının bir göstergesi.