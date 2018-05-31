Xiaomi'nin Android üzerine inşa ettiği kendi arabirimi olan MIUI 10 resmi olarak tanıtıldı. Görev yöneticisi ve sesli asistanda önemli geliştirmeler içeren MIUI 10, tek kameralı cihazlara portre modu getiriyor.

Xiaomi, Çin’in Shenzhen kentinde bugün(31 Mayıs), şirketin bu yılki en büyük basın etkinliğini gerçekleştirdi. Şirketin yeni amiral gemisi Mi 8 ve Mi 8 SE modellerinin de tanıtıldığı etkinlikte ayrıca pek çok Xiaomi telefonun önümüzdeki aylarda kullanacağı yeni MIUI 10 arabirimi de tanıtıldı.

Android ekosisteminin en temiz ve performanslı arabirimlerinden olan MIUI’nin yeni sürümü olan MIUI 10’da gerçekleştirilen en büyük değişikliklerden biri, uygulamaların çapraz olarak geçiş yaptığı yeni görev yöneticisi. Bununla birlikte Notlar ve Saat uygulaması da yeniden tasarlandı. Artık uygulamaları ister tam ekranda ister küçük ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Bir diğer yenilik ise Xiaomi’nin kendi sesli asistanında gerçekleşti. Makine öğrenimi geliştirilen asistan, araç kullanırken gelen çağrıların sesli olarak yanıtlanmasına ya da navigasyonun sesli olarak aktif edilip kullanılabilmesine olanak sağlıyor. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi asistanın Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Xiaomi’nin MIUI 10’da gerçekleştirdiği yeniliklerden kullanıcıları en çok mutlu edecek olanı ise yapay zeka destekli çift çekim modu. Bu mod sayesinde tek kameralı bir Xiaomi telefona sahip olsanız dahi portre modunda fotoğraflar çekebiliyor, arka plan bulanıklığı sağlayabiliyorsunuz. Xiaomi bu teknolojiyi ‘MIUI 10 Yapay Zeka Portre’ olarak adlandırdı.

MIUI 10 ile birlikte Xiaomi kullanıcıları, akıllı ev aletleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacaklar. Ayrıca kişiselleştirilmiş bildirim sesleri, uygulamalardan gelen önemli bildirimler ile önemsiz bildirimlerin kolaylıkla birbirinden ayrılabilmesini sağlıyor. MIUI 10’un açık testleri ise 1 Haziran(yarın) itibari ile başlayacak.