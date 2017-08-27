Xiaomi MIUI 9 İkinci Parti Cihazlar için İndirilebilir

Xiaomi'nin bir kaç hafta önce ilk parti cihazlarına yayınladığı MIUI 9 Beta sürümü dünden itibaren ikinci parti cihazlar için de indirilebilir.

Xiaomi'nin yeni nesil Android ROM'u MIUI 9, ilk partinin ardından ikinci parti için de indirilebilir hale geldi. Güncelleme bölünmüş ekran desteği ve Android 7.0'ın üzerine inşa edilmek gibi özellikler içeriyor.

Xiaomi'nin Temmuz sonunda Mi 6 ve Redmi Note 4 için dağıtmaya başladığı MIUI 9 Global Beta sürümü, dün itibariyle ikinci parti cihazlar için de indirilebilir hale geldi. Güncellemenin indirilebilir olduğu cihazlar şunlar:

Xiaomi Mi MIX

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi Max

Xiaomi Redmi 4

Xiaomi Redmi 4X

Bu cihazlardan birine sahipseniz ve zaten Global Beta sürümü MIUI 8 kullanmaktaysanız güncelleme size OTA yoluyla otomatik olarak ulaştırılacaktır. Eğer Beta kullanıcısı değilseniz ya da son sürüme sahip değilseniz, bu adresten cihazınızı seçip yönergeleri takip ederek cihazınız için son işletim sistemini herkesten önce deneyimleyerek geliştirilmesine katkı sağlayabilirsiniz.