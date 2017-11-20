MIUI 9 Bazı Xiaomi Modelleri İçin Son Güncelleme Olacak!

Xiaomi, MIUI Forum'dan yaptığı açıklama ile düşük donanımlı bazı Xiaomi modelleri için MIUI 9'un son sürüm güncellemesi olacağını duyurdu.

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, Mi 2/2S de dahil olmak üzere 5 yaşındaki akıllı telefonlarına dahi MIUI 9 global güncellemesini yayınlamaktadır. Fakat şirket, MIUI Forum’da yaptığı açıklama ile bazı modellerinin yeni güncellemeleri almayacağını bildirdi.

MIUI Forum yöneticisi tarafından paylaşılan yazıda MIUI arayüzünün piyasaya çıktığı günden bu yana geliştirildiği ve cihazların mümkün olduğunca güncel tutulduğu belirtildi. Bununla birlikte yeni güncellemeler yetersiz donanıma sahip cihazların yavaşlamasına neden oluyordu.

Yazısına Xiaomi’nin kullanıcılara en iyi akıllı telefon deneyimini sunmayı taahhüt ettiğini hatırlatarak devam eden forum yöneticisi, bu nedenle yetersiz donanıma sahip cihazların performansını düşürmemek için MIUI 9 ROM’unun aşağıdaki modeller için son güncelleme olacağını bildirdi.