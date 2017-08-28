Xiaomi, MIUI 9'un Beta Sürümünü 9 Yeni Telefonu İçin Açtı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni MIUI 9 başlatıcısının kapalı beta sürümünü 9 yeni modeli için erişime açtı.

Xiaomi, 9 yeni model için MIUI 9 beta sürümünü erişime açtı. 27 Haziran’da Mi 6 ve Redmi Note 4X ile birlikte tanıtılan MIUI 9, ilk olarak 11 Ağustos’ta Mi 6, Mi 5X ve Redmi Note 4X için kapalı beta sürümünü erişime açmıştı.

Bugün itibari ile Mi MIX, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Max 2, Mi Max, Redmi 4 ve Redmi 4X kullanıcıları da MIUI 9’un beta sürümüne erişebilecekler. Şirketin diğer modeller için de Eylül ayının sonuna kadar beta sürümü açması bekleniyor.

MIUI 9, birçok yeni özellik ve iyileştirme ile geliyor. Bunların başında resim arama, akıllı asistan ve akıllı uygulama başlatıcı geliyor. Fakat bazı özellikler giriş ya da orta seviye cihazlar için geçerli olmayabilir.

MIUI 9 7.8.24 beta sürümünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.